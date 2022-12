Schock für Alemannia Aachen: Oeßwein zieht sich Kreuzbandriss zu

Das 1:1 im Nachbarschaftsduell gegen den 1. FC Düren wird Alemannia Aachen und speziell Lars Oeßwein in negativer Erinnerung bleiben. Beim 24-jährigen Außenverteidiger wurde im Nachgang der Partie ein Kreuzbandriss diagnostiziert.

Lars Oeßwein wird in dieser Saison aller Voraussicht nach kein Spiel mehr für Alemannia Aachen absolvieren können. Wie der frühere Bundesligist am Dienstag vermeldete, hat sich der 24-Jährige am Samstag gegen den 1. FC Düren das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Oeßwein soll zeitnah operiert werden.

Trainer Helge Hohl zeigte sich in einer Meldung seines Vereins merklich angefasst: "Wir sind geschockt von der Nachricht. Lars Oeßwein hatte in der vergangenen Saison häufiger schon Verletzungspech. In dieser Saison war er aber sehr stabil und hat zuletzt gute Spiele absolviert. Für den Jungen tut uns das unendlich leid."

Der 24-Jährige wechselte im Sommer 2021 vom 1. FC Kaiserslautern zu den Schwarz-Gelben. Nach zehn Regionalliga-Einsätzen in der Vorsaison konnte er in der laufenden Spielzeit immerhin 16-mal auf dem Rasen stehen, ehe gegen Düren nach knapp einer Stunde das Verletzungspech wieder unerbittlich zuschlug.