Schock bei Jugendturnier in Frankfurt: Jugendlicher für hirntot erklärt

Bei einem Jugendturnier in Frankfurt wurde ein Jugendlicher bei einer körperlichen Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass er am Dienstagabend für hirntot erklärt wurde. Der Fußball steht unter Schock.

Dunkle Schatten: Bei einem internationalen Jugendturnier in Frankfurt ist es zu einem schrecklichen Vorfall gekommen. imago images / Philipp Szyza