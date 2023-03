Schober: "Das wäre ein weiterer toller Erfolg für unsere Knappenschmiede"

Schalkes U 17 ist auf dem Weg, den deutschen Meistertitel zu verteidigen, während die U 19 ins Pokalfinale einziehen will. Über die Chancen der Teams sowie über beide Trainer, Onur Cinel und Norbert Elgert, sprach der kicker mit Knappenschmiede-Direktor Mathias Schober.

Die U 17 des FC Schalke schickt sich an, Historisches zu schaffen: Noch nie konnte dieser Jahrgang der Königsblauen den deutschen Meistertitel verteidigen. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass es in den nächsten Wochen gelingt, Herr Schober?

Da unsere U 17 im Halbfinale steht, liegt die Wahrscheinlichkeit für den Meistertitel rein rechnerisch bei 25 Prozent (lacht). Natürlich ist uns allen klar, dass unser Gegner Arminia Bielefeld ein harter Brocken ist. Wir haben im Verlauf der Meisterschaft zwar schon einmal 3:0 gegen sie gewonnen, aber da hätte es auch zur Pause 0:2 stehen können.

Andererseits dürfte die Bilanz in der bisherigen Saison ein großer Mutmacher sein …

Unsere U 17 ist ungeschlagen und mit sechs Punkten Vorsprung auf Bielefeld westdeutscher Meister geworden. Das Team hat in 15 Spielen nur drei Gegentore zugelassen, derweil aber 43 erzielt. Wir hoffen, dass sich die alte Fußballweisheit nun bewahrheitet: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften …

Was zeichnet Ihren U-17-Trainer Onur Cinel aus?

Er arbeitet überaus akribisch, denkt sehr analytisch, hat ein gutes Gespür für Fähigkeiten der Spieler und besitzt die große Gabe, Spieler permanent weiterzuentwickeln. Dazu muss ich sagen, dass es in dem gesamten Trainerteam sehr gut funktioniert.

Zusätzlich fungiert Cinel als Assistent des österreichischen Nationaltrainers Ralf Rangnick. Wie praxistauglich ist diese Doppelrolle?

Onur bekommt alles gut unter einen Hut, es hat für alle Seiten hauptsächlich Vorteile. Er entwickelt sich weiter und wir profitieren im Gegenzug als Verein von seinen Erfahrungen. Zeitlich gibt es mit seiner Arbeit beim österreichischen Verband keine problematischen Überschneidungen, da sich Onur nur in den Länderspielpausen bei der Nationalmannschaft befindet und somit keine Pflichtspiele der Schalker U 17 verpasst.

Das Halbfinalhinspiel findet am Samstag in Bielefeld statt, Ostermontag kommt die Arminia dann ins Parkstadion. Dieses wird an diesem Sonntag bereits Schauplatz eines weiteren wichtigen Schalker Juniorenspiels sein …

Am Sonntag kommt Mainz 05 zu uns, hier steht das Halbfinale im DFB-Pokal der Junioren an. Mainz ist Südmeister geworden, das wird richtig schwer für unsere U 19. Aber bekanntlich haben wir mit Norbert Elgert einen Trainer, der enorm viel Erfahrung mitbringt. Der Einzug ins Pokalfinale wäre für unsere Knappenschmiede ein weiterer toller Erfolg.

Wie intensiv beschäftigen Sie sich bereits mit einem Nachfolger für Elgert, der bereits angedeutet hat, in den nächsten zwei, drei Jahren das Ende seiner Zeit als U-19-Trainer anzustreben?

Er ist fit und hochmotiviert. Wir haben die Hoffnung, dass er noch lange weitermacht. Wir planen bereits zusammen die neue Saison, wie wir es auch in den vergangenen Jahren gemeinsam gemacht haben. Um konkret auf Ihre Frage nach der Nachfolger-Suche zu antworten: Wir haben tolle Kandidaten in unseren eigenen Reihen, Onur Cinel könnte ich mir beispielsweise auch sehr gut als U-19-Trainer vorstellen.

Welchen Stellenwert hat die Knappenschmiede auch heute noch für Schalke 04?

Nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert. Man sieht ja, dass nahezu ohne Unterlass Spieler ins Profitraining integriert werden, manchmal schafft es der eine oder andere auch, sich zu etablieren. Malick Thiaw, der mittlerweile für AC Mailand spielt und nun sogar in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen wurde, ist eines der jüngsten Beispiele für die Wichtigkeit unserer Knappenschmiede, ein weiteres ist Mehmet Can Aydin, der nun erstmals im türkischen Aufgebot stand. Auch wenn wir unsere Jahrgänge speziell in der U 17 oder U 19 immer auch durch externe Zugänge punktuell verstärken, bleibt es immer unser Bestreben, Spieler am liebsten ab der U 8 bei uns auszubilden und zu entwickeln.