Schnupperkurs für Fobassam

Mit dem erst 18 Jahre alten Verteidiger hat sich die Spielvereinigung einen vielversprechenden Verteidiger gesichert.

Am Freitag legte die Spielvereinigung beim souveränen 3:0 im Testspiel beim Zweitligisten Jahn Regensburg einen überzeugenden Auftritt hin. Dazu trug auch ein junger Innenverteidiger seinen Teil bei, dem Trainer Leitl einen Schnupperkurs im Profiteam gönnte. Eine Bewährungsprobe, die Oliver Fobassam Nawe durchaus bestanden hat.

Trotz seiner erst 18 Jahre präsentierte der bullige 1,90-m-Hüne eine gute körperliche Präsenz und zeigte auch im Zweikampfverhalten schon eine erstaunliche Abgeklärtheit. In Sachen Stellungsspiel wurde das Talent, das Fürth in diesem Winter aus Wolfsburg geholt und bis 2024 an sich gebunden hatte, noch ferngesteuert. Co-Trainer und Defensivspezialist Andre Mijatovic versorgte Fobassam immer wieder mit neuen Instruktionen, auch weil das Kleeblatt diesmal mit einer Dreierkette operierte.

Insgesamt war es ein guter Auftritt von ihm, er hat gezeigt, dass er sehr gut mithalten kann. Stefan Leitl

Insgesamt bot Fobassam einen verheißungsvollen Auftritt. "Physisch bringt er schon sehr viel mit, immer gut, wenn diese Jungs in Testspielen ohne die ganz große Intensität zum Spielen kommen. Er macht das schon sehr gut", lobte Leitl hinterher, hatte aber auch noch Defizite ausgemacht: "Woran wir arbeiten müssen, ist die Entscheidung, wann er wirklich seriösen Fußball spielt, da muss er noch lernen und raus aus diesem NLZ-Modus."

Als Beispiel nannte der 44-Jährige eine eingestreute Zidane-Rolle, die prompt zu einem unnötigen Ballverlust führte. "Aber er ist noch ein junger Spieler", zeigt Leitl Verständnis, "insgesamt war es ein guter Auftritt von ihm, er hat gezeigt, dass er sehr gut mithalten kann."

Zunächst soll Fobassam weiter mit den Profis trainieren. "Jetzt plane ich schon mit ihm, aber es sind für ihn auch Spiele wichtig", erklärt Leitl, der den jungen Verteidiger nun behutsam aufbauen will. "Er ist frisch dazugekommen, ein Talent, mit dem wir in der Zukunft planen", so Leitl, "jetzt liegt es an ihm zu investieren und zu arbeiten, dann werden wir sehen, inwieweit er ein Faktor werden kann."