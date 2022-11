"Schnüdel"-Coach Gmünder: "Ich muss mich schämen"

Der 1. FC Schweinfurt ist im Abstiegskampf der Regionalliga Bayern angekommen. Am Samstag wartet nun das wichtige Duell in Buchbach. Ein Sieg ist für die "Schnüdel" Pflicht.

Eines muss dem 1. FC Schweinfurt 05 mittlerweile bewusst sein: Sie stecken mitten im Abstiegskampf der Regionalliga Bayern. Die 1:3-Pleite gegen den Tabellen-18. TSV Rain/Lech am vergangenen Wochenende bestätigt den aktuellen Trend. Der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz 15, der vom FV Illertissen (23 Punkte) belegt wird, beträgt lediglich drei Zähler. Damit sind die Nullfünfer nach drei sieglosen Spielen in Folge mittlerweile wieder auf Platz 10 abgerutscht.

"Ich muss mich schämen für diese Leistung", kommentierte Trainer Christian Gmünder das Desaster gegen Rain/Lech. "Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei einigen Spielern weit auseinander." Zudem holte der 42-Jährige indes zum Rundumschlag gegen sein Team aus: "In meiner Auffassung von Fußball spielt Demut eine große Rolle. Arroganz dagegen wird bestraft. Statt einfache Dinge zu tun, machen einige lieber Kompliziertes, nur damit es besser ausschaut."

In der Tat. Die Krise in Schweinfurt ist mittlerweile mehr als spürbar - besonders für die Mannschaft. Denn auch die wütenden Fans ließen am vergangenen Wochenende auf dem Zaun ihrem Unmut freien Lauf. Dass erstmals "Gmünder-raus"-Rufe auf den Tribünen laut wurden, tue dem Coach weh, "aber es ist ein Zeichen, dass wir unseren Ansprüchen hinterherlaufen. Dafür bin ich verantwortlich", betont er. Der Verantwortung entzieht sich in Schweinfurt keiner, dennoch gehen die Probleme bei den Nullfünfern tiefer. Die fehlende Konstanz und der Umstand, dass auf Glanzmomente immer wieder Tiefschläge folgen, ziehen sich wie ein roter Faden durch die vergangenen Monate. Das 1:3 gegen Rain/Lech bestätigt indes die Selbstüberschätzung gegen vermeintlich schwächere Teams.

Am Rande des Spiels war zudem zu hören, dass sich Geschäftsführer und Hauptsponsor Markus Wolf vom Modell Profifußball beim FC 05 verabschieden wolle. Sportdirektor Robert Hettich fungierte als Sprachrohr des Vereins. "Markus Wolf wird in den nächsten Wochen eine Erklärung abgeben, die sich auf die aktuelle wirtschaftliche Situation und die kommende Saisonplanung bezieht", betonte er und fügte an: "Wenn die wirtschaftlichen Gegebenheiten Profitum nicht mehr ermöglichen, müssen wir im Winter Alternativpläne formulieren."