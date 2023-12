Schnorrenberg wird neuer Trainer in Lübeck

Der VfB Lübeck hat Florian Schnorrenberg als neuen Trainer vorgestellt. Der 46-Jährige folgt auf den Anfang Dezember entlassenen Lukas Pfeiffer und soll den VfB noch vor dem Abstieg bewahren. Darin hat der Übungsleiter bereits Erfahrung, bestand er schon bei früheren Stationen in Großaspach und in Halle im Kampf um den Klassenerhalt. In Lübeck erhält Schnorrenberg einen Vertrag bis zum Saisonende, der sich mit dem KIassenerhalt um ein Jahr verlängert.