Schnelltest positiv: Heyer fehlt dem HSV vorerst

Moritz Heyer (26) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Schlechte Nachricht für den HSV: Bei Defensivspezialist Heyer ist bei der "Corona-Testung ein positives Ergebnis aufgetreten". Das gaben die Rothosen am Dienstagnachmittag bekannt.

Der ehemalige Osnabrücker könnte somit das Heimspiel am Samstag gegen Erzgebirge Aue (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verpassen. Noch aber besteht beim derzeit Fünftplatzierten der 2. Liga Hoffnung: Der PCR-Test Heyers befindet sich noch im Labor und ist noch nicht ausgewertet worden.

Heyer, der in dieser Saison im DFB-Pokal und der Liga in 27 von 29 Partien zum Einsatz kam, fehlte dem Team von Tim Walter bereits bei der späten Niederlage in Nürnberg. Beim Pokal-Erfolg über den KSC wurde er in der zweiten Hälfte der Verlängerung eingewechselt. Der HSV kann spieltechnisch gerade scheinbar auf Heyer verzichten.