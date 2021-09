Schnellster Debüttreffer: Ingvartsen löst Hoogland ab

Als Torjäger vom Dienst trat Marcus Ingvartsen mit acht Treffern in 60 Bundesligapartien für den 1. FC Union bislang nicht auf, allgemein scheint der Däne weniger ein Stürmer, der über die Quote kommt. In Mainz könnte sich das nun ändern.

Denn Ingvartsen traf am Samstag keine zwei Minuten nach seiner Einwechslung in der 77. zum 2:0-Endstand gegen die TSG Hoffenheim - das ist rheinhessischer Rekord. Nie benötigte ein Nullfünf-Profi so wenig Spielzeit bis zu seinem ersten Tor. Mit seinem Debüttreffer löste Ingvartsen Tim Hoogland ab, der am ersten Spieltag der Saison 2009/10 beim 2:2 gegen Leverkusen in der fünften FSV-Bundesligaminute getroffen hatte.

Für Ingvartsen war der dritte Sieg in der vierten Partie die logische Folge der Aggressivität, die die Mainzer im Kraichgau an den Tag legten. "Wir haben viel Druck gemacht. Ich glaube, sie hatten keinen einzigen Schuss aufs Tor", beschrieb der 25-Jährige das, was er gut 70 Minuten lang vom Spielfeldrand sah, ehe er für Jonathan Burkardt, dem das 1:0 gelungen war, auf den Rasen durfte. Keine 120 Sekunden später bewies der Skandinavier direkt seinen Riecher.

Nach einer Energieleistung des ebenfalls eingewechselten Anton Stach schloss der Offensivallrounder ab gegen Munas Dabbur. Der TSG-Mann machte das lange Bein in der Hoffnung, blocken zu können, Ingvartsen schob den Ball durch die Lücke. Denn die Leihgabe vom 1. FC Union verzögerte geschickt. "So hatte ich genug Platz, um den Kontakt zu nehmen und den Ball ins Eck zu bringen", erläuterte Ingvartsen. Bis dato übrigens noch nicht als "Quotenjäger" aufgefallen. Zweistellig getroffen hatte er nur in einer Spielzeit in Dänemark, wo ihm 2016/17 in Liga und Meisterrunde mit dem FC Nordsjaelland insgesamt 25 Treffer gelungen waren.

Man darf gespannt sein, ob es mit Burkardt, der sich bisweilen noch zu selten für engagierte Auftritte belohnte, und Ingvartsen so weitergeht. Denn bei aller berechtigten Euphorie über den gelungenen Mainzer Saisonstart sollte niemand beim FSV vergessen: Mit Robin Quaison und Jean-Philippe Mateta hat die Mannschaft der Stunde in den letzten beiden Transferperioden auch ihre beiden zuverlässigsten Schützen der vergangenen Jahre verloren.