Schnellstarter Suvalic will in Gundelfingen eine "ruhige Saisonschlussphase"

Jasko Suvalic schlug seine Zelte erst kurz vor Saisonstart beim FC Gundelfingen auf. Doch Startschwierigkeiten hatte er mit seiner Mannschaft nicht. Entgegen der Erwartungen spielt er mit dem FCG eine gute Hinserie. Ziel bleibt dennoch der Klassenerhalt mit einer freien Pfingstzeit.

Verhältnismäßig ruhig verlief die Vorrunde des FC Gundelfingen aus sportlicher Sicht - ein Zwischenstand, den die Verantwortlichen zu Saisonbeginn wohl blind unterschrieben hätten. Schließlich stand der FCG wenige Wochen vor Saisonbeginn ohne Trainer da, nachdem der neue Trainer Sven Ackermann aufgrund der Möglichkeit einer Vollzeitstelle beim Südwestregionalligisten Stuttgarter Kickers seine Tätigkeit beim Bayernligisten kurzfristig wieder aufgab. So musste sich der FC Gundelfingen widerwillig während der Sommervorbereitung auf Trainersuche begeben - und wurde mit Jasko Suvalic vom TSV Bad Boll (siebte Liga) in Baden-Württemberg fündig.

"Ich war zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme noch im Heimaturlaub in Bosnien und hatte die Sache aufgrund des knappen Zeitfensters fast schon ad acta gelegt", verweist der 42-Jährige auf die Saisonverschiebungen zwischen den Bundesländern. "Trotzdem kam nach meiner Rückkehr ein Gespräch zustande. Das Ganze hat sich interessant angehört und nachdem mir auch mein abgebender Verein keine Steine in den Weg gelegt hat, habe ich mich entschieden eine neue Liga in einem neuen Bundesland kennenlernen zu wollen", erklärt Suvalic seine Beweggründe.

"Im Idealfall über Pfingsten frei"

Lediglich zwei Wochen blieben Mannschaft und Trainer, sich vor dem Pflichtspielauftakt kennenzulernen und so schien die 0:1-Heimniederlage gegen den Abstiegskandidaten Türkspor Augsburg die schlechten Vorzeichen zu bestätigen. Anschließend zeigte die Truppe allerdings eine Trotzreaktion, gewann vier Spiele in Serie und baute frühzeitig ein Polster zur Abstiegszone auf. Dieses Polster konservierte der FCG bis zum heutigen Zeitpunkt, sodass Suvalic den bisherigen Saisonverlauf zurecht positiv bewertet: "Wir sind bisher sehr gut unterwegs und absolut im Soll in Bezug auf unser großes Ziel Klassenerhalt. Im Idealfall haben wir zudem über Pfingsten frei, müssen also nicht in die Relegation."

Nachdem in der Bayernliga Süd bereits die Rückrunde im Gange ist und knapp zwei Drittel der Saison absolviert sind, scheint dieses Ziel ebenso greifbar: Neun Zähler Vorsprung weist der FCG derzeit auf den ersten Relegationsplatz auf - der Coach will dennoch mehr: "Bestenfalls packen wir da demnächst noch weitere Punkte drauf und haben dadurch eine ruhige Schlussphase der Saison."

Gute Zwischenbilanz

Mit dem Hauptziel des Klassenverbleibs vor Augen kann Suvalic daher auch dem torlosen Remis beim Tabellenletzten aus Kirchheim am vergangenen Wochenende Positives abgewinnen: "Unser Vorsprung nach hinten ist um einen Punkt angewachsen - eine solche Zwischenbilanz hätte vor der Saison jeder unterschrieben." Zudem erwischten die Gundelfinger beim Sportclub aus der Landeshauptstadt ihrerseits nicht den besten Tag, sodass das Fazit pragmatisch mit "ein Punkt ist besser als kein Punkt" umschrieben werden kann.

"Es war ein schwieriger Platz bei herbstlichen Witterungsbedingungen und in Summe hat uns zudem die Griffigkeit gefehlt. Wir hatten zu weite Abstände in unserem Spiel und so hat der Gegner Lunte gerochen", fasst der Trainer die Geschehnisse im Osten Münchens zusammen. "Durch eine Umstellung in der Halbzeit sind wir dann gut aus der Pause gekommen, allerdings haben uns im letzten Drittel die Magic Moments gefehlt. Wir haben dort mehrheitlich falsche Entscheidungen getroffen - vielleicht auch, weil wir nach nun 20 Spielen mental etwas überspielt sind. Von daher ist das Unentschieden überhaupt kein Drama."

Hinspielerfolge wiederholen

So gilt es für den FCG in den finalen Wochen vor der Winterpause nun die Kräfte zu bündeln, schließlich warten mit Deisenhofen und 1860 München II zwei Gegner aus der oberen Tabellenhälfte. Insbesondere die Junglöwen zeigten sich zuletzt in bestechender Form - Hoffnung auf Zählbares kann die Suvalic-Elf jedoch anhand der Vorrunde schöpfen, als man gegen beide Kontrahenten knapp die Oberhand behielt. "Unser Fokus liegt darauf, maximale Frische in beiden Spielen zu haben. Wir müssen mental annehmen, dass es die finalen Spiele des Jahres sind und alle Schwierigkeiten ausblenden", gibt der Trainer die Marschroute für die letzten 180 Minuten des Kalenderjahres vor. Aus personeller Sicht fehlen weiterhin die beiden langzeitverletzten Kreuzbandpatienten Richard Gumpinger und Co-Kapitän Luca Fink - der gesunde Rest der Truppe wird dagegen nochmals alle Kräfte bündeln, um das Fußballjahr 2023 mit einem positiven Eindruck zu beenden.