Schnellprogramm gegen Baez: Koepfer in Runde drei von Miami

Als erster von fünf Deutschen hat Dominik Koepfer beim ATP-Masters in Miami die dritte Runde erreicht. Im Zweitrundenduell gegen Sebastian Baez setzte sich der 29-Jährige bereits nach knapp einer Stunde durch.

Dominik Koepfer hat beim ATP-Turnier in Miami die dritte Runde erreicht. Der 29-Jährige besiegte am Samstag den an Position 18 gesetzten Argentinier Sebastián Báez 6:3, 6:2. Nach nur 1:07 Stunden entschied der Schwarzwälder das Match, das aufgrund einer Regenpause verspätet startete, für sich. Im nächsten Spiel des Master-Turniers trifft Koepfer auf den Franzosen Ugo Humbert, der an Position 14 gesetzt ist.

Koepfer ist damit der erste deutsche Tennisspieler, der die dritte Runde in diesem Turnier erreicht hat. Bei den Herren sind aus deutscher Sicht außerdem Olympiasieger Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann noch dabei. Hanfmann spielt in Runde zwei gegen den Franzosen Adrian Mannarino und Zverev noch am Samstag gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime. Struff und Altmaier treffen in einem deutschen Duell aufeinander.