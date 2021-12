Schnellhardt und Mehlem verlängern in Darmstadt

Marvin Mehlem und Fabian Schnellhardt haben ihre Verträge beim SV Darmstadt 98 verlängert. Beide gelobten Profis hatten in dieser Saison schon mit Verletzungen zu kämpfen und wollen sich wieder voll im Kader etablieren.

Marvin Mehlem (li.) und Florian Schnellhardt haben ihre Verträge in Darmstadt verlängert. imago images / Jan Huebner

Nach einer Meldung auf der Darmstädter Klubwebsite hat sich Mehlem bis Sommer 2025 an die Lilien gebunden, Schnellhardt verlängerte sein ursprünglich bis kommenden Sommer laufendes Arbeitspapier um weitere zwei Jahre (2024). Der 27-Jährige spielt seit 2019 in Darmstadt, in dieser Saison bestritt er zehn Pflichtspiele, bevor er sich im Oktober einen Muskelbündelriss zuzog.

Mehlem war 2017 zum SV gekommen. Nachdem er verletzungsbedingt die ersten zwölf Saisonspiele verpasste, kam er in den vergangenen sieben Partien sechsmal zum Einsatz.

Schnellhardt herausragend, Mehlems Arbeit überzeugt

Lilien-Coach Thorsten Lieberknecht zeigte sich über beide Verlängerungen erfreut: "Bis zum Muskelbündelriss hat 'Schnelle' eine herausragende Saison gespielt und bewiesen, wie sehr er einer Mannschaft weiterhelfen kann. Dass es bereits vor der Winterpause wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen ist, unterstreicht seinen Fleiß und seine Hingabe. Mich freut es sehr, dass wir weiter auf ihn zählen können." Mehlem habe im letzten halben Jahr gezeigt, dass er ein sehr harter Arbeiter sei: "Marvin ist sportlich und menschlich eine Bereicherung für den Kader. Deswegen sind wir glücklich, über den kommenden Sommer hinaus mit ihm planen zu können."

Der SV Darmstadt 98 steht aktuell mit 35 Zählern einen Punkt hinter Spitzenreiter St. Pauli auf Rang zwei in der 2. Liga, auf den Relegationsplatz (Hamburger SV) haben die Lilien ganze fünf Zähler Abstand.