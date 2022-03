Schnellhardt: "Das war Ekstase pur"

Mit Fabian Schnellhardt in der Startformation gelangen dem SV Darmstadt 98 zuletzt zwei Siege hintereinander. Doch im Spiel gegen Sandhausen (Freitag, 18.30 Uhr, !LIVE bei kicker) droht dem Mittelfeldspieler wieder die Bank.

In Dresden rückte Fabian Schnellhardt für den gesperrten Tobias Kempe in die Startformation, gegen Heidenheim vertrat er den ebenfalls gesperrten Klaus Gjasula im zentralen Mittelfeld. Schnellhardt machte seine Sache ordentlich (kicker-Noten 3,0 und 3,5). Vor allem standen am Ende aber sechs Punkte für den SV Darmstadt 98.

"Der Sieg in Dresden mit dem Tor in letzter Minute war schon sehr emotional", bilanziert der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler. "Dass wir dann am vergangenen Freitag zu Hause innerhalb von gut sechs Minuten ein 0:2 gedreht haben, erlebt man auch nicht alle Tage." Nachdem sich sein Team lange schwergetan habe, sei es plötzlich - auch mit dem Publikum im Rücken - wie aus einem Guss gelaufen. Gefühlt sei jeder Schuss im Heidenheimer Tor gelandet. "Das war Ekstase pur", sagt er.

Jetzt wolle man den Schwung aus diesen beiden Spielen mitnehmen und im Heimspiel gegen Sandhausen den dritten Sieg hintereinander einfahren. Das man die Sandhäuser nach dem 6:1 im Hinspiel unterschätzen werde, glaubt Schnellhardt nicht. "Sandhausen ist die zweitbeste Rückrunden-Mannschaft. Ich habe am Wochenende das Spiel gegen Hannover gesehen, das hat Sandhausen auch verdient gewonnen."

"Der Einzelne muss sich immer hinten anstellen"

Ob Schnellhardt dann allerdings wieder in der Startformation steht, ist noch offen, denn sowohl Kempe als auch Gjasula stehen wieder zur Verfügung. "Natürlich erhoffe ich mir, dass ich wieder in der Startelf bin. Aber im Endeffekt muss der Trainer entscheiden. Und der hat nicht nur im zentralen Mittelfeld genügend Auswahl", sagt Schnellhardt. Das Wichtigste sei, dass die Mannschaft funktioniere. "Da muss sich der Einzelne immer hinten anstellen."

Vertragsverlängerung nicht bereut

Im Winter hatte Schnellhardt seinen Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bei den Lilien verlängert. Doch das Jahr begann nicht gut für ihn. In den ersten fünf Spielen kam er nur auf zwei Joker-Einsätze. "Natürlich ist es nie einfach, wenn man eine Zeit lang nicht so gefragt ist und wenig spielt", sagt er. "Aber der Trainer, die Mannschaft, der komplette Verein haben mir ein super Gefühl gegeben." Von daher habe er die Vertragsverlängerung nicht bereut. "Im Gegenteil", betont er.

"Wir haben die Chance, Großes zu schaffen"

Denn mit dem SV Darmstadt 98 könnte der Mittelfeldspieler erstmals in seiner Karriere in die Bundesliga aufsteigen. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht manchmal abends im Bett liege und denke: Wow, wir haben echt die Chance, etwas Großes zu schaffen", räumt er ein. Aber das bringe nichts. "Jetzt geht es in den Endspurt. Und am Ende werden wir sehen, was dabei herumkommt. Unser Vorteil könnte sein, dass andere Mannschaften mehr oder weniger aufsteigen müssen."