Schnellhardt: "Als Gesamtpaket haben wir einiges zu bieten"

Fabian Schnellhardt geht in seine fünfte Saison beim SV Darmstadt 98. Für den beim 1. FC Köln ausgebildeten Mittelfeldspieler ist es im Alter von 29 Jahren zugleich die erste Bundesliga-Spielzeit. Auch wenn die Lilien als krasser Außenseiter gelten - Schnellhardt gibt sich optimistisch.

Vor dem Testspiel am Montag in England gegen den FC Liverpool (20 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Fabian Schnellhardt etwas mulmig. Das hat aber nichts mit dem hochkarätigen Gegner zu tun, sondern mit seinem Unbehagen beim Fliegen. Ansonsten blickt der Mittelfeldspieler zuversichtlich in die Zukunft. Das Team befinde sich in der Endphase der Vorbereitung, die körperlichen Grundlagen seien gelegt. Und auch was das Spielerische und Taktische angehe, wüssten alle Bescheid, was der Trainer vorhabe. "Insofern sehen wir uns sehr gut gewappnet für die Saison", sagt der 29-Jährige.

Sturmschwäche bereitet keine Sorgen

Um in der Liga zu bestehen, werde die Mannschaft die bewährten Tugenden wieder in die Waagschale werfen: "Wir haben in den vergangenen Jahren immer gut zusammengehalten, der Kern der Mannschaft ist geblieben, wir kennen uns gut, außerdem haben wir noch ein paar gute Jungs dazubekommen. Als Gesamtpaket haben wir einiges zu bieten. Aber was am Ende herauskommt, ist schwer zu sagen."

Die Sturmschwäche des SV Darmstadt 98 - in vier von fünf Testspielen blieb man ohne eigenen Treffer - macht Schnellhardt nach eigener Aussage keine Sorgen. "Vorbereitung ist schön und gut", sagt er, "aber wenn wir da jedes Spiel fünf oder sechs Tore geschossen hätten und in der Liga nicht treffen würden, hätten wir auch ein Problem." Offensiv habe die Mannschaft viele verschiedene Spielertypen, die alle ihre Qualität hätten. Zudem habe man in den Testspielen defensiv in der Regel gut gestanden.

Vorfreude auf Leipzig - und eine besondere Motivation

Schnellhardt hat in seiner Profi-Karriere eher eine bescheidene Trefferausbeute, in den bislang vier Spielzeiten bei den Lilien erzielte er gerade einmal sechs Liga-Tore. "Ein großer Goalgetter bin ich die letzten Jahre nicht gewesen", sagt er, "aber ich hoffe, dass ich diese Saison zumindest ein Tor schieße. Doch auch wenn es natürlich schön wäre, wenn das klappen würde, ist es am Ende egal, wer die Tore schießt."

Persönlich freue er sich am meisten auf die Partien gegen Bayern München und gegen RB Leipzig - "weil ich gebürtiger Ossi bin", wie er sagt. Aber genauso motiviert sei er für Heidenheim. "Dort habe ich gefühlt noch nie ein Spiel gewonnen. Da würde ich gerne meine Statistik aufbessern. Aber wir werden jedes Spiel genießen und alles reinhauen", verspricht er.