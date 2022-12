Schnelles Wiedersehen: Orsato leitet Argentinien gegen Kroatien

Daniele Orsato wird das erste Halbfinale der Fußball-WM leiten. Für den Italiener ist es nicht das erste große Spiel.

Wie die FIFA am Sonntag mitteilte, wird Orsato das Spiel zwischen Kroatien und Argentinien am Dienstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) pfeifen. Der Weltverband vertraut damit zum zweiten Mal in diesem Turnier in einem exponierten Spiel auf die Dienste des erfahrenen Italieners. Der 47-Jährige leitete bereits das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador.

Für die Argentinier ist es ein schnelles Wiedersehen mit Orsato: Der Italiener pfiff bereits das wichtige 2:0 der Albiceleste in der Gruppenphase gegen Mexiko. In beiden bisherigen Spielen erhielt er die kicker-Note 2,0, in der K.-o.-Runde kam Orsato bislang noch nicht zum Einsatz.

Orsato gilt als einer der renommiertesten Referees auf internationaler Ebene. Unter anderem leitete er das Champions-League-Finale zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern 2020. In der Startelf der unterlegenen Pariser standen damals gleich zwei Akteure, die am Dienstag für Argentinien auflaufen könnten: Angel Di Maria und Leandro Paredes.

Auch die Kroaten haben allerdings bereits Erfahrung mit Orsato gemacht - wenn auch nicht bei diesem Turnier. Zum Auftakt der Europameisterschaft im vergangenen Jahr leitete der Italiener das Gruppenspiel Kroatiens gegen England.