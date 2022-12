Schnelles Wiedersehen mit Marokko: Ramos leitet zweites Halbfinale

Cesar Ramos wird das Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko leiten. Bereits in der Gruppenphase war er bei einem Spiel der Nordafrikaner angesetzt.

Wie die FIFA am Montagabend mitteilte, wird der Mexikaner Cesar Ramos das zweite Halbfinale der WM zwischen Frankreich und Marokko leiten. Für den 36-Jährigen ist es bereits sein vierter Einsatz bei der Endrunde in Katar.

Es kommt somit auch zu einem schnellen Wiedersehen mit den Marokkanern, die gute Erfahrungen mit dem Referee gemacht haben: Ramos pfiff bereits das 2:0 der "Löwen vom Atlas" gegen Belgien am 2. Spieltag der Gruppenphase. Er leitete die Partie souverän und erhielt daher die kicker-Note 2,5. Schon zuvor wusste er beim torlosen Remis zwischen Dänemark und Tunesien zu überzeugen (kicker-Note: 2,0).

Des Weiteren wurde Ramos auch im Achtelfinale vom Weltverband angesetzt. Beim furiosen 6:1 der Portugiesen über die Schweiz knüpfte er an seine beide vorausgegangenen Auftritte an (kicker-Note: 2,0).

Der Unparteiische lässt häufig viel laufen, ist aber trotzdem konsequent. Ramos sammelte bereits Erfahrungen in wichtigen Spielen. So leitete er unter anderem in der Saison 2016/17 das Rückspiel des CONCACAF-Champions-League-Finals.