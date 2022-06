Schnelles Wiedersehen mit Awoniyi: Union bestreitet letzten Test gegen Nottingham

Union Berlin und Ex-Stürmer Taiwo Awoniyi (24) werden sich im Rahmen eines Testspiels bald wiedersehen. Die Eisernen empfangen am 23. Juli Nottingham Forest.

Kaum weg aus Berlin, doch bald wieder da: Union Berlin und Rekord-Angreifer Awoniyi (24) werden zum Abschluss der Sommervorbereitung aller Voraussicht nach wieder zueinanderfinden. Die Köpenicker empfängen am 23. Juli ab 17 Uhr Premier-League-Aufsteiger Nottingham Forest, der den bulligen Stürmer erst kürzlich für eine Rekordsumme vom Europa-League-Klub verpflichtet hat.

Laut der Vereinswebsite der Hauptstädter werde somit "ein inoffizielles Abschiedsspiel" für Unions Abgang im Stadion An der Alten Försterei stattfinden.

Der nigerianische Nationalspieler, der 2021 nach einer vorangegangenen Leihe fest vom FC Liverpool verpflichtet worden war, kam in seiner Zeit bei Union auf 21 Tore und fünf Vorlagen in 64 Bundesliga-Partien. Sein letzter Einsatz für die Eisernen war zudem ebenfalls noch ein ganz besonderer: Mit einem Doppelpack am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison sicherte der Torjäger seinen ehemaligen Farben beim 3:2 gegen den VfL Bochum im Stadion An der Alten Försterei nicht nur den Abschlusssieg, sondern zugleich das Europa-League-Ticket.

Nun aber erfüllt sich Awoniyi seinen schon lange gehegten Traum von der Premier League, kommt aber eben davor - um die Erfolgsgeschichte in Köpenick rund abzuschließen - noch einmal mit den Berlinern zusammen.