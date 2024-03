Schnelles Ende nach 0:6-Klatsche: Sicaja tritt in Stadtallendorf zurück

Bei Eintracht Stadtallendorf hat das jüngste 0:6 in Baunatal für mächtig Aufruhr gesorgt: Neben dem Sportlichen Leiter Manuel Rasiejewski reichte auch der langjährige Chef-Trainer Dragan Sicaja seinen vorzeitigen Rücktritt ein.

"Genau das Ende hat sich niemand für Dragan gewünscht!", bedauert Reiner Bremer, Vorsitzender des TSV Eintracht Stadtallendorf, in einer Meldung den sofortigen Rücktritt von Dragan Sicaja. Der langjährige Coach, der zwischen 2009 und 2011 sowie seit März 2012 beim aktuellen Hessenligisten an der Seitenlinie stand, wollte sich ursprünglich erst nach Saisonende zurückziehen.

"Es zeigt allerdings wieder, dass das Leben kein Wunschkonzert ist", ergänzt Bremer und erzählt, dass für Sicaja nach dem 0:6 am Samstag in Baunatal der Zeitplan bis Sommer nicht mehr zu halten gewesen sei. "Er wollte in dieser Konstellation nicht weiter arbeiten und will mit seinem Rücktritt und dem damit sofort eingeleiteten Schnitt den Weg für neue Impulse frei machen", schildert der Stadtallendorfer Vorstand. "Das müssen wir respektieren", betont Bremer, der genauso wie seine Vorstandskollegen traurig über Sicajas Schlussstrich sei.

Wer den neuen Impuls setzen soll ist zurzeit noch nicht geklärt. Klar ist aber, dass auch Co-Trainer Dominik Völk und der Sportliche Leiter Manuel Rasiejewski den Tabellen-12. der Hessenliga ebenfalls mit sofortiger Wirkung verlassen werden.