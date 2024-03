Schnelles Aus: Scott bleibt das Pech treu

Beim 3:1-Testspielsieg von Hannover 96 gegen Werder Bremen feierten am Donnerstag zwei Abwehrspieler ihr Comeback. Mittelfeldakteur Christopher Scott droht dagegen die nächste Zwangspause.

Christopher Scott bleibt der Pechvogel von Hannover 96. Im Testspiel gegen Werder Bremen am Donnerstag in der Heinz von Heiden Arena, das 96 mit 3:1 gewann, musste der Mittelfeldakteur in der 17. Minute nach einem Zweikampf mit Abwehrspieler Bremens Julian Malatini wegen einer Schulterverletzung vom Platz und wurde später durch Kolja Oudenne ersetzt. Scott wurde nach seiner Auswechslung zum MRT ins Krankenhaus gefahren. "Immer wieder Scotti. Er hatte die Möglichkeit, sich zu zeigen und dann muss er so schnell wieder vom Platz", haderte 96-Trainer Stefan Leitl.

Leitls Lob für Ezeh: "War gut im Spiel"

Scott kam im Sommer vergangenen Jahres als Leih-Spieler von Royal Antwerpen nach Hannover. Seitdem war und ist der 21-Jährige vom Pech verfolgt. Rückenprobleme machten ihm immer wieder zu schaffen. Bislang kam Scott nur zu fünf kurzen Bundesliga-Einsätzen für die Niedersachsen. Gegen Werder durfte Scott beginnen - und war schnell wieder raus.

90 Minuten auf dem Platz blieb indes Brooklyn Ezeh. Der Verteidiger musste wegen mentaler Probleme vier Monte lang pausieren und wurde über das 96-Regionalligateam wieder an die Profis herangeführt. "Es war gar nicht geplant, ihn 90 Minuten auf dem Platz zulassen", verriet Leitl. "Er hat sich aber gut gefühlt und uns ein positives Feedback gegeben. Er war gut im Spiel, deswegen hat er 90 Minuten gespielt."

Neue Optionen dank fittem Muroya

Erfreulich verlief auch das Comeback von Sei Muroya. Der Japaner hatte sich am 9. Februar beim 4:3-Erfolg gegen den Hamburger SV eine strukturelle Muskel-Sehnen-Verletzung im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen und war seitdem ausgefallen. Im Test gegen Bremen spielte Muroya auf der 78. Minuten lang auf der rechten Abwehrseite und hinterließ einen guten Eindruck. "Sei ist fit. Das gibt uns neue Optionen", freute sich Leitl. Am Ostersonntag beim Auswärtsspiel in Magdeburg könnte Muroya wieder in der Startformation der Hannoveraner zu finden sein.

"Gut war die Spielzeit für die Spieler und das Ergebnis. Am Ende ist es ein Testspiel", bilanzierte der 96-Coach betont nüchtern den 3:1-Sieg gegen Werder Bremen. Für den Zweitlisten trafen Lars Gindorf (42.), Mo Damar (47.) und Jannik Dehm (82.). 96-Stammkeeper Ron-Robert Zieler bekam eine Pause, für ihn stand Leo Weinkauf im Tor. Mittelfeldspieler Louis Schaub hat noch Probleme mit dem Sprunggelenk, und fehlte deshalb, soll aber am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.