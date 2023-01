Schneller Wechsel: Diawusie heuert in Bayreuth an

Nach dem kurzen Intermezzo in der österreichischen Bundesliga ist Agyemang Diawusie in die 3. Liga nach Deutschland zurückgekehrt. Die SpVgg Bayreuth hat sich den offensiven Mittelfeldspieler geangelt.

Am Donnerstag hat Agyemang Diawusie seinen Vertrag beim SV Ried aufgelöst, die Vereinssuche dauerte für den 24-Jährigen aber nicht lange. Denn schon am Freitag wurde Diawusie beim abstiegsgefährdeten Drittligisten SpVgg Bayreuth vorgestellt, dort hat er einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.

"Es hat leider nicht so geklappt, wie es sich beide Seiten vorgestellt haben", erklärte Diawusie nach seiner Vertragsauflösung in Ried, dorthin war er erst im Sommer von Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden gewechselt. Nun nimmt er in Bayreuth einen neuen Anlauf, in einer Liga, in der er sich bestens auskennt. Für Dresden, den FC Ingolstadt und den SV Wehen Wiesbaden hat er immerhin 83-mal in der 3. Liga gespielt, zudem bringt er vom FCI und von Dynamo auch Zweitliga-Erfahrung mit (insgesamt 15 Einsätze).

Bei der SpVgg zählt man auf Diawusie. "Agyemang ermöglicht es uns, vor dem Tor noch gefährlicher und präsenter zu werden", erläutert Trainer Thomas Kleine. "Mit seiner Athletik und seinem Tempo gibt er uns weitere Möglichkeiten in der Offensive."

Born sieht Erfahrung und Potenzial

"Wir freuen uns, dass sich ein jüngerer Spieler, bei dem wir noch Potenzial sehen, der aber auch schon über Erfahrung in der 2. und. 3. Liga verfügt, für die Altstadt entschieden hat", meinte SpVgg-Geschäftsführer Sport Michael Born.