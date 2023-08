Schneller Leistungsabfall: Rot-Weiß Erfurt rettet sich zum Unentschieden in Altglienicke

Für Rot-Weiß Erfurt begann das Donnerstagsspiel bei der VSG Altglienicke zwar wunschgemäß, am Ende konnten die Thüringer aber froh sein, dass sie aus Berlin mit einem Punkt heimfahren durften.

Erfurt baut nach Badu-Tor ab

Bereits am Donnerstag eröffneten die VSG Altglienicke und der FC Rot-Weiß Erfurt den Spieltag. Hier die mau gestarteten Berliner, dort die vom 4:1 gegen Zwickau mit mächtig Rückenwind ausgestatteten Erfurter. Dieses willkommene Lüftchen trug RWE sofort in der 5. Minute zur Führung. Seaton spielte den Ball von der Grundlinie in die Mitte, wo Badu mit einem Innenspannstoß zur Stelle war. Die Gäste blieben - wie schon am Sonntag gegen Zwickau - zunächst noch spielfreudig, und wieder war Elva ein Dreh- und Angelpunkt bei der Mannschaft von Trainer Fabian Gerber. Nach gut einer Viertelstunde fand aber auch die VSG ins Spiel. In der 24. Minute hatte Cigerci schon Erfurts Torwart Schellenberg umkurvt, wurde dann aber von der Gäste-Abwehr mit vereinten Kräften geblockt. Bis zur Halbzeit hatte Altglienicke mehr Torannäherungen, dennoch blieb es bei der Erfurter Führung. Nach Wiederanpfiff gaben die Gastgeber den Ton an, agierten im Abschluss aber zu ungenau. Anders in der 69. Minute: Cigerci legte sich den Ball zum Freistoß zurecht und zirkelte den Ball aus gut 20 Metern Entfernung in den Knick zum verdienten Ausgleich. Immerhin konnte RWE in der Endphase auf letzter Linie die Räume so verengen, dass die weiteren Angriffsbemühungen der Berliner versandeten. Auf der Gegenseite hätten die Gäste beinahe in der Schlussminute noch den Lucky Punch gesetzt, doch Seidemanns Ablage auf den mitgelaufenen Weinhauer klärte Gunte in letzter Sekunde. Somit blieb es beim 1:1.