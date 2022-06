"Schneller Innenverteidiger": Magdeburg angelt sich Stappmann

Aufsteiger Magdeburg bastelt weiter eifrig am Kader für die Zweitliga-Saison und hat Tim Stappmann vom Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen verpflichtet.

Tim Stappmann verteidigt künftig in Magdeburg. imago images/Revierfoto

Der 22-jährige Verteidiger Tim Stappmann hat in der vergangenen Saison für den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen 29 Punktspiele absolviert, dabei drei Tore erzielt und einen Assist gegeben.

Stappmann ist nach Tim Boss (Tor, SV Wehen Wiesbaden), Jamie Lawrence (Abwehr, FC Bayern II), Belal Halbouni (Abwehr, Werder Bremen II, im Bild), Daniel Elfadli (Mittelfeld, VfR Aalen), Malcolm Cacutalua (Abwehr, FC Erzgebirge Aue), Mo El Hankouri (Mittelfeld, FC Groningen), Leonardo Weschenfelder Scienza (Mittelfeld, FC Schalke 04 II) bereits der achte Neuzugang der Magdeburger.

Titz: "Mutig in seiner Spieleröffnung"

"Tim ist ein schneller, zweikampfstarker Innenverteidiger, der mutig in seiner Spieleröffnung ist", freut sich FCM-Chefcoach Christian Titz auf den Abwehrspieler.

"Mit Tim bekommen wir wiederum einen jungen, talentierten Spieler, der sich in den vergangenen drei Jahren in der Regionalliga West hervorgetan hat und mit uns jetzt den nächsten Schritt in der 2. Bundesliga gehen wird", wird Geschäftsführer Otmar Schork auf der Vereinswebsite zitiert.