Schneller als Bellarabi, Volland und Makaay: Kreisligaspieler trifft nach 8,9 Sekunden

Das schnellste Tor aller Zeiten war es nicht, eines der schnellsten Tore im deutschen Amateurfußball aber allemal. Keine neun Sekunden war die Winterpause für ihn beendet, da traf Kreisligaspieler Aaron Schmutterer vom mittelfränkischen SC Polsingen ins Netz.

Der Stadionsprecher der TSG 08 Roth hatte gerade noch Zeit die 75 Zuschauer, die im ersten Spiel nach der Winterpause den Weg in den SPECK-Sportpark gefunden hatten, zu begrüßen und Referee René Frost vorzustellen, als er noch vor dem Verlesen der Mannschaftsaufstellungen unterbrochen wurde. Der gastierende SC Polsingen hatte mittlerweile angestoßen, einen langen Ball geschlagen und einen Doppelpass gespielt - schon lag die Kugel zum 0:1 im Netz.

Aaron Schmutterer, seines Zeichens Angreifer der Polsinger, hatte aus rund 23 Metern mit links abgezogen und unhaltbar für den verdutzten Rother Keeper Philipp Kellner in den linken Winkel getroffen. 8,9 Sekunden - so will es der Bayerische Fußballverband handgestoppt haben - waren da erst gespielt. Der Stadionsprecher quittierte die ungeplante Unterbrechung seines Vortrags jedenfalls trocken: "Naja, dann fangen wir gleich einmal mit dem 1:0 für die Gäste an!" Es blieb nicht der einzige Treffer, den es für ihn zu verkünden gab. Polsingen gewann das Kellerduell in der mittelfränkischen Kreisliga Neumarkt/Jura West mit 5:1.

Shane Long war schneller

In der Bundesliga wäre Schmutterer mit diesem Treffer der schnellste Torschütze aller Zeiten. Sowohl Karim Bellarabi (2014 für Leverkusen beim BVB) als auch Kevin Volland (2015 für Hoffenheim gegen die Bayern), die gemeinsam an der Spitze dieses Rankings stehen, brauchten jeweils neun Sekunden für ihr Blitztor. Roy Makaay (2007 für den FC Bayern gegen Real Madrid) benötigte für den schnellsten Treffer in der Champions-League-Geschichte sogar 10,12 Sekunden. In der Premier League hält Shane Long (2019 für den FC Southampton) den Rekord, er brauchte nur 7,69 Sekunden für sein Tor gegen Watford. Schneller geht es wohl nur, wenn man den Anstoß direkt verwandelt. So beispielsweise einst in Serbien geschehen, als der Ball eines Jugendspielers nach 2,2 Sekunden im Netz ankam.