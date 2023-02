Schnelle Genesung: Kabak kehrt ins Training zurück

Drei Spiele, drei Niederlagen. Der Einstieg von Pellegrino Matarazzo bei der TSG Hoffenheim ist wahrlich nicht gelungen. Immerhin empfängt der Trainer in Sachen Personal positive Signale.

So sieht es gut aus bei Ozan Kabak mit einem Einsatz am Samstag beim 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Der Innenverteidiger hatte sich bei der bitteren 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende bei einer Grätsche gegen Marco Reus verletzt und musste bereits nach einer halben Stunde dick bandagiert vom Feld. Matarazzo hatte bereits nach der Partie seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass Kabak womöglich nicht allzu lange pausieren muss. Der Coach hatte offenbar recht, denn bereits am Mittwoch soll der Türke wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren.

Bischofs Sprunggelenk ist stabil

Ebenfalls gut sieht es bei Tom Bischof aus. Der 17-Jährige war in der vergangenen Woche umgeknickt und hatte das Duell mit dem BVB verpasst. Doch das Sprunggelenk des Mittelfeldtalents ist stabil. In den beiden vorherigen Partien unter Matarazzo war Bischof jeweils rund eine halbe Stunde vor Schlusspfiff eingewechselt worden. Auch mit Thomas Delaney (Infekt) und Robert Skov (Faserriss in der Wade) kann Matarazzo in Rheinhessen planen.

Gute Nachrichten gibt es auch vom Langzeitverletzten Grischa Prömel, der bereits wieder auf dem Rasen steht, allerdings noch längst nicht im Teamtraining sein kann. "Man spürt einfach, dass sich die Reha dem Ende zuneigt, dass man mit jedem Tag näher an die Mannschaft heranrückt. Es ist der erste Lohn der zehrenden Reha", wird der Mittelfeldarbeiter auf der TSG-Webseite zitiert. Prömel hatte sich beim 1:3 gegen RB Leipzig Anfang November einen Knöchelbruch zugezogen, sowohl Operation als auch die bisherige Reha liefen jedoch augenscheinlich positiv. Läuft weiterhin alles glatt, könnte der 28-Jährige sogar noch in dieser Saison Bundesliga-Minuten sammeln.

Prömels Kompetenzen wären gefragt

Konkret einplanen dürfte die sportliche Leitung Prömel eher nicht, um den Druck nicht unnötig zu erhöhen. Allerdings sind die Kompetenzen des Neuzugangs vom 1. FC Union - Laufstärke, Geradlinigkeit, Zweikampfhärte, Mentalität - exakt diejenigen, die dem eher spielerisch begabten Team im Abstiegskampf augenscheinlich fehlen. Da wäre seine Präsenz auf dem Feld auch ein emotionales Signal an die Kollegen. Zumal es am 34. Spieltag zum VfB Stuttgart geht, einem direkten Konkurrenten im Rennen um den Ligaerhalt.