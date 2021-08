"Schnell und technisch versiert": Rostock leiht Meier aus

Hansa Rostock ist auf dem Transfermarkt noch einmal tätig geworden und hat Jonathan Meier vom 1. FSV Mainz 05 für ein Jahr ausgeliehen.

Voraussetzung für die Leihe war die Vertragsverlängerung Meiers in Mainz. Der Vertrag des Linksverteidigers wäre nach dieser Saison ausgelaufen, nun hat er sich bis Juni 2023 an die Rheinhessen gebunden.

Spielen wird der 21-Jährige in dieser Saison aber nicht im FSV-Trikot, sondern eine Etage tiefer für Hansa Rostock. Damit ist Meier, der in München geboren wurde und in seiner Jugend beim TSV 1860 sowie beim FC Bayern ausgebildet wurde, das zweite Jahr per Leihe in der Fremde aktiv. In der vergangenen Spielzeit war er an den damaligen Drittligisten Dynamo Dresden ausgeliehen.

"Jonathan ist ein top ausgebildeter, schneller und technisch versierter Spieler, der in Dresden nochmal einen großen Sprung in seiner Entwicklung gemacht hat", sagte Hansa-Sportvorstand Martin Pieckenhagen und verwies auf die 28 Liga-Einsätze, die Meier für die Sachsen absolvierte.

"Ich habe den Verein vor allem in der vergangenen Saison verfolgt und natürlich hat mir dabei der Aufstieg in die 2. Bundesliga imponiert. Diese Liga wird in diesem Jahr extrem spannend und ich möchte zusammen mit den tollen Fans meinen Teil dazu beitragen, mit Hansa den Klassenerhalt zu erreichen", sagte Meier, der am Montag in das Teamtraining unter FCH-Trainer Jens Härtel einsteigen wird. Er ist der neunte Neuzugang Rostocks für die Saison.