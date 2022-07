"Schnell und spielstark": Cottbus holt Abu-Alfa zurück

Der FC Energie Cottbus nimmt Ali Abu-Alfa unter Vertrag. Der 22-jährige Außenbahnspieler kommt von der zweiten Mannschaft von Hertha BSC zurück zum FC Energie, wo er bereits in der Jugend spielte.

Der verlorene Sohn ist zurück in der Lausitz. Ali Abu-Alfa schloss sich im Sommer 2016 dem Nachwuchsleistungszentrum der Cottbuser an. Für die A-Junioren absolvierte er in der U-19-Bundesliga insgesamt zwölf Spiele.

In der vergangenen Saison bestritt der 22-Jährige, der bevorzugt über die linke Seite kommt, 28 Punktspiele (drei Tore) für Hertha BSC II. Insgesamt bringt er die Erfahrung von 49 Regionalligaspielen (sechs Tore) mit in die Lausitz, wo er nach kicker-Informationen einen Vertrag bis 2023 erhält.

"Wir haben uns auf der Suche nach einem schnellen und spielstarken Akteur für die linke Außenbahn sehr viele Spieler angeschaut", berichtet Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz auf der Vereinswebsite. "In der vergangenen Saison ist uns Ali bereits mehrfach intensiv aufgefallen, so dass wir uns genauer mit ihm beschäftigt haben. Zudem haben wir uns Informationen aus seiner damaligen Zeit in unserem Nachwuchsbereich zukommen lassen" - und den Außenbahnspieler zurückgeholt.

"Die angenehmen und offenen Gespräche mit dem Trainer sowie die Aussicht, vor den fantastischen Fans im Stadion der Freundschaft spielen zu dürfen, haben mich von der Herausforderung bei Energie Cottbus überzeugt", sagt Abu-Alfa. "Besonders freue ich mich auf ein ausverkauftes Haus im DFB-Pokal gegen Werder Bremen."

Für den Vorjahresdritten FC Energie Cottbus beginnt die neue Regionalliga-Spielzeit mit der Auswärtspartie in Altglienicke am 5. August (19Uhr).