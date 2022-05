Schnell und selbstbewusst: Van de Ven will den Brooks-Platz

Das Gesicht der Mannschaft des VfL Wolfsburg wird sich in der kommenden Saison verändern. Zwangsläufig, weil Innenverteidiger John Anthony Brooks den Klub nach fünf Jahren ablösefrei verlässt. Die entstehende Lücke würde gerne der Niederländer Micky van de Ven ausfüllen.

Am 33. Spieltag standen sie noch gemeinsam auf dem Platz, in der neuen Runde will Micky van de Ven (r.) den Platz des scheidenden John Anthony Brooks (l.) einnehmen. IMAGO/Team 2

Sein Startelfdebüt in der Bundesliga feierte Micky van de Ven am vergangenen Wochenende beim Wolfsburger 1:0-Sieg in Köln als Linksverteidiger, was der Niederländer, der im vergangenen Sommer für 2,5 Millionen Euro vom Zweitligisten FC Volendam kam, auch in der Heimat schon gelegentlich gespielt hatte. Grundsätzlich aber sieht sich der 21-Jährige zentral in der Abwehr, und würde dort in der neuen Saison gerne eine größere Rolle spielen. Mit John Anthony Brooks verlässt ein Routinier die Niedersachsen, in die entstehende Lücke möchte van de Ven, wie Brooks ein Linksfuß, stoßen. "Ich hoffe", sagt der selbstbewusst, "dass ich den Platz von Jay einnehmen kann."

So eine Verletzung im ersten Jahr bei einem neuen Klub ist für den Kopf natürlich eine Katastrophe. Micky van de Ven

Es wird freilich noch viel passieren im Wolfsburger Kader, auf weitere Konkurrenz in der Abwehr muss sich van de Ven einstellen. Sein erstes Jahr verlief alles andere als zufriedenstellend. Nur vier Einsätze stehen zu Buche, mit Trainer und Landsmann Mark van Bommel musste ein Fürsprecher früh die Koffer packen, sportlich geriet der VfL in Schieflage, zudem wurde van de Ven in der Rückrunde durch eine schwere Oberschenkelverletzung zurückgeworfen. "So eine Verletzung im ersten Jahr bei einem neuen Klub ist für den Kopf natürlich eine Katastrophe", sagt der Verteidiger, der neu angreifen will.

Seine Qualitäten wurden schon sichtbar, herausstechend dabei die Geschwindigkeit. Mit 35,54 km/h zog van de Ven in Köln mit Maxence Lacroix gleich, die Innenverteidiger sind die schnellsten VfL-Spieler in dieser Saison. Für den Niederländer (1,93 Meter) keine Überraschung: "Ich weiß, dass ich schnell bin. Ich bin in Volendam auch schon einmal über 36 km/h gelaufen."

Den Wechsel im vergangenen Sommer nach Wolfsburg hatte noch Mino Raiola über die Bühne gebracht. Dem Berater, der kürzlich verstorben ist, stand van de Ven sehr nah. "Ich war bei der Beerdigung, das war für mich persönlich sehr schwierig", sagt der Fußballer, der den Verlust des Agenten in positive Energie umwandeln möchte: "Ich versuche, Kraft aus der Sache zu ziehen." Um in Wolfsburg im zweiten Jahr durchzustarten.