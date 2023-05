"Schnell und kreativ": SVWW holt nach Jonjic auch Advocaat-Schützling Catic

Der SV Wehen Wiesbaden hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Flügelspieler Amar Catic von ADO Den Haag unter Vertrag genommen.

Der SVWW treibt die Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat nach Antonio Jonjic vom FC Erzgebirge Aue auch Amar Catic unter Vertrag genommen. Der 24-jährige Flügelspieler kommt im Sommer vom niederländischen Zweitligisten ADO Den Haag nach Wiesbaden und wird sich bis zum 30. Juni 2025 an die Hessen binden.

"Amar ist ein schneller und kreativer Offensivspieler, der unsere Mannschaft mit seinen Qualitäten verstärken wird", ließ Paul Fernie, Sportlicher Leiter des SVWW, in der offiziellen Mitteilung verlauten. Catic passe "mit seinen fußballerischen Eigenschaften sehr gut zu unserer Spielidee und wird unserem Kader mehr Breite und Tiefe verleihen".

Ausbildung bei PSV

Catic wurde in der Jugend der PSV Eindhoven ausgebildet und wechselte im Juli 2020 nach Den Haag, wo er zuletzt unter Trainer-Legende Dick Advocaat spielte. Insgesamt kommt der Rechtsfuß bislang auf 14 Einsätze in der ersten niederländischen Liga und lief zudem bereits 96-mal (zehn Tore, 18 Assists) in der zweiten niederländischen Liga auf. "Der SVWW hat sich sehr um mich bemüht und die Gespräche waren sehr positiv", so der Spieler. "Ich bin sehr froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat und freue mich auf den Fußball in Deutschland."