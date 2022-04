Schnell, schneller, Frimpong - Comeback schon beim Finale?

Die Ausgangslage im Kampf um die Champions-League-Plätze hat sich für Bayer 04 seit dem Wochenende deutlich verbessert. Und jetzt könnte sogar bis zum Saisonfinale am 15. Mai gegen den direkten Konkurrenten SC Freiburg der schon abgeschriebene Jeremie Frimpong zurückkehren.

Ihn hatte Gerardo Seoane schon nicht mehr auf dem Zettel. Doch am Mittwoch tauchte auf einmal Jeremie Frimpong in Fußballschuhen auf dem Trainingsplatz an der Bay-Arena auf und absolvierte mit Daniel Jouvin eine individuelle Einheit. Übungen mit dem Athletiktrainer sind ein klarer Hinweis darauf, dass ein Spieler gerade dabei ist, am Übergang vom Reha- zum Mannschaftstraining zu arbeiten.

Eine Überraschung, hatte sich der rechte Offensivverteidiger doch am 13. März im Derby gegen den 1. FC Köln (0:1) nach einem Foul von Florian Kainz die Syndesmose gerissen und war operiert worden. Alle im Klub waren von dem Saison-Aus für den angriffslustigen Abwehrspieler ausgegangen.

Doch bei dem 21-jährigen niederländischen U-21-Nationalspieler, der einer der, wenn nicht gar der flinkste Spieler im Leverkusener Kader ist, geht es nicht nur im gesunden Zustand auf dem Platz schneller als bei anderen.

Die Fortschritte sind positiv. Wir versuchen, den Spieler etwas schneller heranzuführen. Gerardo Seoane

"Die Fortschritte sind positiv. Wir versuchen, den Spieler etwas schneller heranzuführen. Es wäre wünschenswert, wenn er vor dem Urlaub gesundgeschrieben wäre. Ob es dann für ein Spiel reicht, das kann ich noch nicht sagen", erklärt Seoane am Mittwoch.

So könnte es im Idealfall für Frimpong sogar noch zu einem Comeback in der laufenden Spielzeit kommen. Das Saisonfinale gegen den SC Freiburg, in dem es womöglich in einem direkten Duell um die Qualifikation für die Champions League geht, hat der Trainer für seinen Leistungsträger und Schlüsselspieler noch nicht abgeschrieben.

Seoane bremst und hofft

Noch bremst Seoane die Erwartungen. "Jetzt wird die Belastung im Training angepasst, die Reaktion darauf ist immer entscheidend. Dann muss er noch ins Teamtraining kommen und es braucht dann auch noch ein paar Einheiten. Du kannst nicht am Freitag vor Freiburg dastehen und sagen: Hier bin ich! Das wird schwierig", betont der Trainer, schließt aber eine Einsatzchancen gegen Freiburg nicht aus.

Keine baldige Rückkehr von Bellarabi

Ganz anders als bei dem am Oberschenkel verletzten Karim Bellarabi. Der Rechtsaußen galt ursprünglich als einziger der fünf Verletzten als Kandidat für eine baldige Rückkehr. Doch die sieht Seoane erst in der kommenden Spielzeit.

"Während es bei Jeremie noch reichen könnte, ist Karim noch nicht so weit. Bei Karim ist es eine muskuläre Geschichte, bei der das Risiko eines Rückfalls viel größer ist. Es war zweimal der gleiche Muskel", erklär er, "da glaube ich nicht, dass er diese Saison noch zurückkehrt. Es ergibt keinen Sinn, ein Risiko einzugehen, und er ist auch noch nicht so weit", lautet die eindeutige Einschätzung des Schweizers, der hingegen schon am Montag gegen Eintracht Frankfurt auf einen anderen angeschlagenen Profi hofft.

Demirbays "Einsatz sollte nicht in Gefahr sein"

Kerem Demirbay, der am Samstag beim 4:1-Sieg in Fürth einen starken Schlag auf den Fuß bekommen hatte, leidet an einer schmerzhaften Kapselverletzung am Zeh. Der Mittelfeldspieler "hat sich gequält. Er wird zwei, drei Tage nicht trainieren können", so Seoane, der aber Entwarnung für das Frankfurt-Spiel am Montag gibt: "Sein Einsatz sollte nicht in Gefahr sein."