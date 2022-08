Schneiders Rat: Die Rucksäcke ablegen

Nach dem Fehlstart mit nur einem Punkt aus zwei Spielen und dem Pokal-Aus blieb Fürth zuletzt immerhin zweimal in Folge ungeschlagen. Auf den ersten Saisonsieg wartet die SpVgg aber noch immer - einen höheren (Erfolgs-)Druck als sonst spürt Trainer Marc Schneider vor dem Spiel am Sonntag gegen Kaiserslautern dennoch nicht.

Auch wenn das jüngste 2:2 in Düsseldorf beim Kleeblatt zu Recht als Punktgewinn gewertet wurde und nach dem 1:1 gegen den KSC das zweite Spiel in Serie ohne Niederlage war, hinkt der Bundesligaabsteiger zahlenmäßig weiter seinen Ansprüchen hinterher. "Natürlich sind wir mit der Ausbeute nicht zufrieden, vor allem mit den Heimspielen", erklärt Marc Schneider, "dort hatten wir uns leistungsmäßig schon mehr erhofft und hätten auch mehr mitnehmen müssen." Doch weil der Konjunktiv einem bekanntlich auch im Fußball nicht weiterhilft, stehen nach den Unentschieden gegen Kiel (2:2) und Karlsruhe erst zwei Heimpunkte auf der Habenseite. "Das ist sicher nicht das, was wir uns vorstellen", räumt der Trainer ein.

Einen Siegeszwang am Sonntag gegen Aufsteiger Kaiserslautern sieht Schneider deswegen aber nicht - auch nicht vor dem Hintergrund, dass Fürths bis dato letzter Dreier nun schon über ein halbes Jahr zurückliegt (2:1 gegen Hertha BSC am 12. Februar). "Wir wollen gewinnen, das steht außer Frage", stellt der 42-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag klar, "aber ich nehme die Mannschaft nicht so wahr, dass der Druck immer größer wird. Ich empfinde den Druck intern nicht so, als dass es immer schwieriger wird und als dass man das immer mehr spürt und sieht im Training."

"Wir haben einige Spieler, die das schon spüren"

Auch wenn der Schweizer betont, dass "es nicht jeden Tag präsent ist, dass man seit zig Spielen nicht mehr gewonnen hat", verhehlt er nicht, dass eine solch lange Serie ohne Pflichtspielsieg bei dem einen oder anderen Spuren hinterlassen hat. "Wir haben einige Spieler, die das schon spüren, die Verantwortung übernehmen wollen und sich vielleicht ein bisschen zu viel aufladen." Schneiders Schlussfolgerung und Empfehlung: "Es geht darum, gewisse Rucksäcke abzulegen."

Eine solche Last, so hatte es in den vergangenen Spielen den Anschein, trägt etwa Julian Green mit sich herum. Trotz schon eines Tors und eines Assists in dieser noch jungen Saison agiert der Achter nicht so spielfreudig und standardstark wie sonst sowie mitunter ungewohnt fehlerhaft. Dennoch stand der 15-malige US-Nationalspieler bis aufs Pokal-Aus bei den Stuttgarter Kickers (0:2) bisher jedes Mal in Schneiders Startelf. "Weil Spieler wie er schon bewiesen haben, wie wichtig sie für die Mannschaft sind. Er hat schon unheimlich viele entscheidende Treffer für diese Mannschaft erzielt", begründet Schneider seine Maßnahme, die auch psychologischer Natur ist: "Da geht es auch darum, ein gewisses Vertrauen aufzubauen und Vertrauen zu geben, das die Spieler dann auch spüren. Am Schluss - davon bin ich überzeugt - werden sie das auch zurückzahlen."

Lindes Einsatz ist noch "völlig offen"

Während Green seinen Platz in der Anfangsformation also erneut sicher haben dürfte, ist der Einsatz von Stammtorwart Andreas Linde noch "völlig offen", wie Schneider erklärt. Der Schwede war in Düsseldorf im Anschluss an seine Elfmeterparade mit Fehlschütze Rouwen Hennings zusammengeprallt und aufgrund seiner Gesichtsverletzung in der Halbzeitpause ausgewechselt worden. Am Freitag hat der 29-Jährige, der keine Frakturen davon getragen hat, erstmals wieder mittrainiert, und sein Trainer ist vorsichtig optimistisch, was seine Nummer 1 betrifft: "Es sieht wirklich so aus, als könnte das reichen für Sonntag."

Griesbeck fällt aus

Bis dahin definitiv nicht reichen wird es indes für Sebastian Griesbeck. Die Wadenverletzung des Innenverteidigers, der deswegen bereits im Spiel bei der Fortuna hatte passen müssen, hat sich als schwerwiegender herausgestellt, als Schneider zunächst gehofft hatte. "Das wird doch eine längere Geschichte werden", deutete er an, ohne die Ausfallzeit des 31-Jährigen näher eingrenzen zu können.

Auch ohne den Routinier ist der Chefcoach zuversichtlich, die zuletzt gegen den KSC und Düsseldorf gezeigten Fortschritte in puncto Kampfgeist und Intensität zu bestätigen. "Ich habe das Gefühl, dass wir diesen Schalter umlegen konnten und uns mehr und besser gegen Widerstände wehren. Jetzt geht es darum, unsere spielerischen Vorteile auszunutzen. Wenn wir das auf den Platz bringen, haben wir große Chancen, Spiele zu gewinnen" - und damit der monatelangen Durststrecke ein Ende zu setzen.