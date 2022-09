Schneider will Glück erzwingen: "Dann kann ich der Mannschaft helfen"

Die SpVgg Greuther Fürth wartet noch immer auf ihren ersten Saisonsieg. Platzt in Magdeburg der Knoten? Trainer Marc Schneider appelliert an die Einstellung seiner Elf.

Will, dass seine Mannschaft in Magdeburg entscheidende Schritte nach vorne macht: Fürths Trainer Marc Schneider. IMAGO/Zink

Drei Blätter ziert das Kleeblatt im Wappen der Fürther - eines zu wenig, um dem Symbol für Glück zu entsprechen, welches die Franken zuletzt auch nicht wirklich auf ihrer Seite hatten. "Dieses Quäntchen Glück wird kommen, aber das musst du dir auch erarbeiten", betonte SpVgg-Trainer Marc Schneider auf der Pressekonferenz vor dem Duell am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Magdeburg.

Der Bundesliga-Absteiger wartet nach sieben Spieltagen im Unterhaus noch immer auf seinen ersten Sieg. Damit das Vorhaben klappt, muss die Einstellung seiner Elf stimmen, erklärte Schneider: "Es geht darum, dass jeder genau weiß: Wenn der Schiedsrichter anpfeift, habe ich meine Aufgaben zu 100 Prozent zu erfüllen. Dann kann ich der Mannschaft helfen", so der Schweizer.

Hohe Brisanz: Spiel in Magdeburg ist ein Kellerduell

Die Partie beim FCM ist zugleich eine Partie der Tabellennachbarn. Der Drittliga-Aufsteiger hat ebenfalls vier Zähler auf dem Konto und steht derzeit nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter den Fürthern und somit auf einem direkten Abstiegsplatz. Anders als die Gäste hat Magdeburg in dieser Saison aber immerhin schon einmal gewonnen - am 2. Spieltag mit 3:2 über Karlsruhe.

Am vergangenen Wochenende war auch das Kleeblatt ganz nah dran an seinem ersten Dreier. Das Team von Marc Schneider hatte den FC St. Pauli am Rande einer Niederlage, aber die Kiezkicker schlugen wenige Minuten vor dem Ende zurück und stellten auf 2:2. Dabei hatte Fürth im zweiten Durchgang zunächst mit schnörkellosem Offensivfußball überzeugt - aber sich dafür eben nicht belohnt. "Dass wir noch Schritte nach vorne machen müssen, ist uns bewusst", sagte Schneider. "Wir versuchen, die Schritte so schnell wie möglich gemeinsam zu machen."

Grundsätzlich gefällt mir sehr, wie sie versuchen, Fußball zu spielen. Das machen sie gut. Marc Schneider über den kommenden Gegner

In Magdeburg werde man auf einen Gegner treffen, der sehr auf Ballbesitz aus sei. "Grundsätzlich gefällt mir sehr, wie sie versuchen, Fußball zu spielen. Das machen sie gut", lobte Schneider die Spielidee der Blau-Weißen. Dennoch erwartet der 42-Jährige, dass sein Team der Partie den eigenen Stempel aufdrückt. "Ich bin überzeugt, dass wir uns Torchancen erarbeiten. Das haben wir bisher in jedem Spiel." Zudem müsse man aber auch defensiv gut stehen. Doch das ist leichter gesagt, als getan. Das letzte Pflichtspiel, in dem sich die SpVgg kein Gegentor fing, war das 0:0 in Hoffenheim im April - damals noch als Bundesligist.

Fraglich bleibt es, ob Rechtsverteidiger Simon Asta bei dem Vorhaben mithelfen wird, den Laden hinten dicht zu halten. Der 21-Jährige laboriert an einer Knieverletzung und verpasste unter der Woche einige Trainingseinheiten. Dennoch sei sein Einsatz möglich, die einzig sicheren Ausfälle sind laut Schneider die Langzeitverletzten Gideon Jung, Marco Meyerhöfer und Robin Kehr, die allesamt in dieser Saison noch keine Partie absolvierten. "Bei den anderen wird es teilweise eng, teilweise sieht es schon ein bisschen besser aus", hielt sich Schneider bedeckt, was etwa die Einsätze von Luca Itter (Oberschenkelprobleme) und Sebastian Griesbeck (Wadenverletzung) betrifft.