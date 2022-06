Schneider überzeugt bei Samooja-Triumph in Winsen und löst Ticket für US Open

Der finnische Golf-Profi Kalle Samooja hat die Porsche European Open gewonnen, und zwei Deutsche haben im niedersächsischen Winsen/Luhe die Qualifikation für die US Open geschafft. Bei den Frauen gab es einen Preisgeld-Rekord.

Stolzer Sieger in Winsen: Kalle Samooja. picture alliance/dpa

Der 34-jährige Samooja spielte am Sonntag mit dem Platzrekord von 64 Schlägen und acht unter Par die beste Runde des mit 1,75 Millionen Euro dotierten Turniers der europäischen DP World Tour und verbesserte sich mit insgesamt 282 Schlägen noch von Platz 22 auf Rang eins. Für seinen ersten Turniersieg erhielt Samooja einen Scheck über 297.500 Euro.

Platz zwei ging an den Niederländer Wil Besseling (284). Den dritten Rang teilten sich der Engländer Richard Mansell und der Franzose Victor Perez (je 285), der als Führender in den Schlusstag gegangen war. Bester Deutsche war Marcel Schneider. Der 32-Jährige aus dem baden-württembergischen Pleidelsheim spielte am Sonntag eine bogeyfreie 67er-Runde und erreichte mit 286 Schlägen Platz fünf.

Schneider und auch Yannik Paul (Mannheim), der mit 289 Schlägen auf dem geteilten 18. Platz landete, schafften über eine Sonderwertung aus vier europäischen Turnieren die Qualifikation für die US Open vom 16. bis 19. Juni in Brookline/Massachusetts. "Das ist ein Riesen-Highlight. Die US Open zu spielen, ist genial", sagte Schneider.

Lee streicht bei US Open Rekord-Preisgeld ein

Die australische Profigolferin Minjee Lee hat bei den US Open in Southern Pines/North Carolina ein Rekord-Preisgeld gewonnen. Die 26-Jährige erhielt für den zweiten Major-Sieg ihrer Karriere einen Siegerscheck in Höhe von erstmals 1,8 Millionen Dollar. Insgesamt war das Turnier mit zehn Millionen Dollar dotiert. Die 26-Jährige aus Perth verteidigte auf der Schlussrunde ihre Führung vor Mina Harigae (USA), die mit vier Schlägen Rückstand ins Klubhaus kam. Caroline Masson (Gladbeck) und Isabell Gabsa (München) landeten auf dem geteilten 50. Rang. Sophia Popov aus St. Leon Rot, die 2020 die British Open gewonnen hatte, war bereits am Cut gescheitert.

Statistik vom Wochenende

Europa-Tour in Hamburg (1,75 Mio. Euro, Par 72): 1. Kalle Samooja (Finnland) 282 Schläge (72+72+74+64); 2. Wil Besseling (Niederlande) 284 (68+75+70+71); 3. Richard Mansell (England) 285 (72+71+72+70); Victor Perez (Frankreich) 285 (69+71+71+74); 5. Marcel Schneider (Pleidelsheim) 286 (73+73+73+67); Edoardo Molinari (Italien) 286 (74+72+70+70); Masahiro Kawamura (Japan) 286 (74+69+74+69); Joakim Lagergren (Schweden) 286 (67+74+71+74); Brandon Stone (Südafrika) 286 (76+68+73+69); 10. Tommy Fleetwood (England) 287 (75+72+69+71); Julien Guerrier (Frankreich) 287 (69+73+76+69); Daan Huizing (Niederlande) 287 (69+75+71+72); Johannes Veerman (USA) 287 (72+71+74+70); Niklas Norgaard Möller (Dänemark) 287 (74+67+74+72); Jordan L. Smith (England) 287 (70+68+77+72); ... 18. Yannik Paul (Mannheim) 289 (74+71+73+71); Marcel Siem (Ratingen) 289 (71+72+75+71); Nicolai Von Dellingshausen (Düsseldorf) 289 (75+71+74+69); 25. Alexander Knappe (Paderborn) 290 (73+70+73+74); 34. Matthias Schmid (Herzogenaurach) 292 (70+75+72+75); 47. Hurly Long (Heidelberg) 294 (77+71+73+73); 51. Frederik Schott (Düsseldorf) 295 (70+76+73+76); Jannik De Bruyn (Mönchengladbach) 149 (71+78); Bernd Ritthammer (Nürnberg) 151 (77+74); Benedict Staben (Hamburg) 151 (79+72); Sebastian Heisele (Dillingen an der Donau) 152 (74+78); Max Rottluff (Düsseldorf) 152 (75+77); Max Schmitt (Andernach) 153 (78+75); Nick Bachem (Neunkirchen-Seelscheid) 153 (80+73); Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 155 (81+74); Anton Albers (Hamburg) 155 (80+75); Yannick Schütz (Stuttgart) 157 (78+79); Philipp Katich (St. Leon-Rot) 160 (79+81)

US-PGA-Tour in Dublin/Ohio (12,0 Mio. US-Dollar, Par 72): 1. Billy Horschel (USA) 275 Schläge (70+68+65+72); 2. Aaron Wise (USA) 279 (70+69+69+71); 3. Patrick Cantlay (USA) 281 (72+69+69+71); Joaquin Niemann (Chile) 281 (71+69+70+71); 5. Will Zalatoris (USA) 282 (68+73+71+70); Denny McCarthy (USA) 282 (68+69+73+72); Sahith Theegala (USA) 282 (68+75+68+71); Max Homa (USA) 282 (69+74+70+69); Daniel Berger (USA) 282 (70+72+67+73); 10. Jon Rahm (Spanien) 284 (72+70+73+69); Brendan Steele (USA) 284 (69+76+68+71); Im Sungjae (Südkorea) 284 (70+70+75+69)

US Open der Frauen in Southern Pines/North Caroline (10 Mio. Dollar, Par 71): 1. Minjee Lee (Australien) 271 (67+66+67+71), Mina Harigae (USA) 275 (64+69+70+72), 3. Choi Hye-jin 277 (71+64+72+70), Ko Jin-young (beide Südkorea) 69-67-71-71 278 (69+67+71+71), 6. Lydia Ko (Neuseeland) 279 (72+69+66+72), ... 50. u.a. Caroline Masson (Gladbeck) 294 (72+73+72+77) und Isabell Gabsa (München) 294 (74+69+74+77) - am Cut gescheitert: u.a. Sophie Popov (St. Leon Rot) 150 (71+79)

Weltrangliste: 1. (1) Scottie Scheffler (USA) 10,1512 Durchschnittspkt.; 2. (2) Jon Rahm (Spanien) 7,6660; 3. (6) Patrick Cantlay (USA) 7,2920; 4. (3) Cameron Smith (Australien) 7,2391; 5. (4) Collin Morikawa (USA) 6,9312; 6. (5) Justin Thomas (USA) 6,9267; 7. (7) Viktor Hovland (Norwegen) 6,7677; 8. (8) Rory McIlroy (Nordirland) 6,5123; 9. (9) Sam Burns (USA) 6,0940; 10. (10) Jordan Spieth (USA) 5,6384; ... 177. (171) Stephan Jäger (München) 1,0106; 189. (201) Marcel Schneider (Pleidelsheim) 0,9753; 196. (205) Yannik Paul (Mannheim) 0,9377; 213. (209) Hurly Long (Heidelberg) 0,8375; 215. (210) Martin Kaymer (Mettmann) 0,8360; 234. (229) Matthias Schmid (Herzogenaurach) 0,7408; 240. (246) Marcel Siem (Ratingen) 0,7270;