Schneider im Interview: "Spätestens zu Vorbereitungsstart wird der neue Trainer da sein"

Nach nur drei Punkten und keinem Sieg in den ersten 14 Bundesligaspielen der laufenden Saison musste Markus Mader seinen Hut bei Austria Lustenau nehmen. Sportkoordinator Alexander Schneider versucht nun als Interimscoach das Ruder rumzureißen und muss sich gleichzeitig auf die Suche nach einem passenden Nachfolger begeben. Im kicker-Interview erklärt der 30-Jährige, wie dieser Spagat gelingen soll.

Nach der Beurlaubung von Markus Mader soll mit Sportkoordinator Alexander Schneider sowie Amateure-Coach Momo Gerdi ein Interimsduo an der Seitenlinie die Negativphase bei Austria Lustenau beenden. Im Hintergrund wird gleichzeitig eifrig nach einem geeigneten Nachfolger auf der Cheftrainerposition gesucht. Im ersten Teil des kicker-Interviews spricht Schneider über das gesuchte Profil bei der Trainersuche und bis wann man den neuen Coach vorstellen möchte.

Herr Schneider, was muss jetzt im Winter anders gemacht werden, um spätestens im Frühjahr für einen positiven Umschwung zu sorgen? Wird man auf dem Transfermarkt aktiv werden müssen oder vertraut man den bisherigen Kräften?

Das wird man sich ganz genau überlegen müssen. Die nächsten drei Wochen werden da eine Auskunft geben, in welche Richtung es gehen wird. Im Moment ist es nicht so schön, es ist eine intensive Zeit, aber es bringt nichts rumzuheulen. Wir wollen Bundesliga spielen und ich habe lieber diesen Stress aktuell, als irgendwo in der 2. Liga rumzudümpeln. Der Dezember ist ja dennoch verhältnismäßig ruhig, am neunten sind wir fertig und am vierten Jänner geht es erst wieder mit der Vorbereitung los. Da ist ein Monat ohne Doppelbelastung, wo man Gespräche führen und in Ruhe mit etwas Abstand analysieren kann. Die letzten Wochen waren sehr emotional geprägt und da schadet es nicht, die Dinge mit Distanz sachlich zu besprechen und zu schauen, ob wir Veränderungen im Kader brauchen. Der Fokus ist jetzt auf die nächsten drei Spiele gerichtet, aber natürlich wird parallel auch weitergearbeitet und geplant. Im Dezember hat man dann Zeit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Nach welchem Profil orientiert man sich bei der Trainersuche? Was soll der neue starke Mann mitbringen?

Es gibt verschiedene Varianten: Entweder man sucht einen Trainer von Winter bis Sommer, der diese Situation besser kennt und hier Erfahrung mitbringt. Oder wir gehen unseren Weg, dass wir auch auf der Trainerposition jemanden holen, der sich hier weiterentwickeln kann. Ein neuer Coach muss die Rahmenbedingungen hier auch annehmen. Wenn ein Trainer schon irgendwo ganz oben gearbeitet oder schon vier, fünf Trainerstationen erlebt hat, sind auch die Erwartungen an den Verein sehr hoch und man kann die in Lustenau bei Infrastruktur und Co. vielleicht nicht so erfüllen. Jetzt haben wir die Phase mit dem Stadionneubau zum Beispiel. Da ist vielleicht auch ein Trainer gut, der sich selbst hocharbeiten will und diese Dinge mehr annimmt, als jemand der in 30 Jahren schon alles gesehen hat. Von daher gibt es diese zwei Varianten.

Kann man schon sagen in welche Richtung es eher gehen wird?

Wir werden für beide Varianten die Profile herausarbeiten und dann in Gespräche gehen. Wichtig ist zu betonen, dass dieser Prozess bereits gestartet ist und läuft, aber dass dieser Prozess nicht vor der Entlassung von Markus Mader gestartet ist. Das wäre absolut kontraproduktiv gewesen, weil wir es bis zum Schluss mit ihm drehen wollten. Spätestens zu Vorbereitungsstart wird der neue Trainer da sein. Da lassen wir uns aber nicht stressen, weil es eine sehr wichtige Entscheidung ist, wo man viel berücksichtigen muss.

Welche Art von Cheftrainer benötigt die Mannschaft nun? Soll er mehr über die Erfahrung oder die Mentalität kommen?

Das Wichtigste ist, dass wir den passenden Trainer zu unserer Mannschaft finden. Wir haben eine Mannschaft, wo wir schon gesehen haben, dass es für sie schwer ist, über 90 Minuten konzentriert zu verteidigen. Wir haben aber auch eine Mannschaft, die Fußball spielen will, auch wenn es im Abstiegskampf vornehmlich über das Fighten geht. Ich will nicht einen, der nur Ballbesitz haben will und damit ist alles gut. Es braucht Ordnung in der Mannschaft, es braucht Führung und klare Prinzipien. Trotzdem haben wir eine junge Mannschaft und haben auch gemerkt, dass es eine sensible Mannschaft ist. Der Trainer muss daher zur Mannschaft passen und natürlich ist eine gewisse Emotionalität und Mentalität im Abstiegskampf immer relevant. Ohne das wird man diesen nicht bestreiten können. Der neue Coach muss die Mannschaft zusammenführen können, mitnehmen und einen Plan haben, wie er mit diesen oder jenen Spielern das Maximum herausholen kann. Das ist das Wichtigste.

Mit Zoran Barisic wäre ja gerade ein interessanter und erfahrener Mann freigeworden, der bereits sein Talent in der Arbeit mit jungen Spielern gezeigt hat. Er müsste sich auch von den Vereinsfarben her nicht groß umstellen.

Ich werde natürlich keine einzelnen Namen kommentieren, aber ein Trainer, der Coach von Rapid war, ist glaube ich nicht der klassische Kandidat, der von dort zu Austria Lustenau wechseln würde. Ich weiß nicht mal, wie seine Vertragssituation genau aussieht, aber darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Das ist nicht der Karriereweg, den unser zukünftiger Trainer gehen will und der auch zu uns passt.

Beim letzten Trainerwechsel hat man mit der Verpflichtung von Markus Mader ein goldenes Händchen bewiesen. Da sind die Erwartungen natürlich hoch.

Definitiv. Wenn wir wieder so einen erfolgreichen Trainer finden, wie es Markus Mader war, dann ist das auf jeden Fall in Ordnung. Da können wir gerne die Geschichte wiederholen.

