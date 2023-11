Schneider im Interview: "Die Spieler können jetzt zeigen, ob sich durch den Trainerwechsel etwas ändert"

Im zweiten Teil des kicker-Interviews spricht Austria-Lustenau-Sportkoordinator Alexander Schneider über die Trennung von Markus Mader, die Entwicklung der Mannschaft und wie man in den letzten drei Spielen vor der Winterpause Stabilität hineinbekommen möchte.

Mit nur drei Punkten nach den ersten 14 Runden der aktuellen Bundesligasaison findet sich Austria Lustenau auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Im zweiten Oberhaus-Jahr unter der Ägide von Cheftrainer Markus Mader wollte den Vorarlbergern nicht wirklich viel gelingen, nicht einmal ein Sieg war ihnen im bisherigen Saisonverlauf vergönnt. Daher entschied man sich im "Ländle" auch zur Trennung vom Coach, der die Lustenauer im Sommer 2022 nach 22 Jahren zurück in die Bundesliga gebracht hat.

Sportkoordinator Alexander Schneider spricht im zweiten Teil des kicker-Interviews über die Gründe der Beurlaubung von Markus Mader, die Erwartungshaltung an die Mannschaft und wie man nun für einen Turnaround sorgen will.

Herr Schneider, drei Punkte nach 14 Spieltagen wies zuletzt der SKN St. Pölten in der Saison 2017/18 auf. Am Ende erfolgte der Abstieg. Das war damals allerdings noch vor der Ligareform. Was stimmt Sie zuversichtlich, dass Ihr Team nicht dasselbe Schicksal ereilt?

Die Punkteteilung (lacht). Im letzten Jahr war sie zwar nicht gut für uns, dieses Jahr ist sie Gold wert, so ehrlich muss man sein. Natürlich will man nicht darauf angewiesen sein, aber die WSG ist nicht weit entfernt und auch andere Mannschaften könnten da noch reinrutschen, wenn dann die Punkte geteilt werden. Von daher ist noch alles möglich. Natürlich hätten wir uns in eine bessere Ausgangssituation bringen können, die schöner sein könnte, aber dafür sind wir selbst verantwortlich. So wie wir uns in diese Situation reingeritten haben, müssen wir uns auch selbst wieder rausholen.

Einen ersten Schritt dazu hat man mit der Trennung von Markus Mader gesetzt. Kritiker entgegnen, dass damit aber nicht die Probleme der Mannschaft aus der Welt geschafft werden. Warum war der Schritt letztlich doch notwendig?

Natürlich gibt es diese Meinungen, aber wenn eigentlich alles schlecht ist, bräuchten wir gar nicht mehr spielen. Wir hatten mit Markus zwei super Jahre und in den letzten drei, vier Monaten lief es aus verschiedensten Gründen nicht gut. Ich will das gar nicht alleine auf den Trainer herunterbrechen, auch wenn man dort reagiert hat. Das Thema Trainer lag einfach über allem und wurde vor und nach jedem Spiel angesprochen. Wir haben uns in den letzten Wochen in so eine Spirale reinbegeben, wo es auch viele schlechte Spiele von der Mannschaft gab, auch von der Körpersprache her und wo man gemerkt hat, dass es schwierig wird, in dieser Konstellation rauszukommen. Es war ein Impuls, den man jetzt setzen wollte, um auch zu zeigen, dass Dinge geändert werden. Es gibt jetzt für jeden Spieler die Chance, sich neu zu beweisen. Man hat sich im Verein sehr viele Gedanken gemacht und es war alles andere als eine leichtfertige Trainerentscheidung. Wir haben sehr lange gewartet, weil man eine emotionale Bindung zu Markus hatte. Wenn wir bis zum Winter gewartet hätten, wären wir aber auch nicht schlauer gewesen. Es war eine Analyse der Gesamtsituation, der Leistungen, Körpersprache und auch Statistiken. Wir sind gefühlt in jeder Statistik letzter und stehen daher auch zurecht da, wo wir basierend auf den Leistungen aktuell zu finden sind. Das war ein Gesamtbild, das man analysieren musste und da kam man aufgrund dieser verschiedenen Faktoren zu dieser Entscheidung.

Trotz der bislang enttäuschenden Saison hat man sich verhältnismäßig spät zu dieser Trennung durchgerungen. Was hat Sie schlussendlich so lange daran glauben lassen, dass mit Markus Mader noch die Wende gelingt?

Lustenau ist da ein speziellerer und ein sehr familiärer Verein, auch im österreichischen Kontext. Wenn man mit einem Trainer vielleicht sogar die größten Erfolge der Vereinsgeschichte mit dem Aufstieg und einer überragenden ersten Saison in der Bundesliga gefeiert hat, dann sollte man diesem Trainer auch die Möglichkeit geben, das Ruder rumzureißen. Wenn wir im Sommer einen neuen Trainer geholt hätten, wäre diese Entscheidung wahrscheinlich früher getroffen worden, aber Markus hatte natürlich Kredit und Rückhalt, weil er in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet hat. Von daher will man dann auch nicht leichtfertig dieses Verhältnis aufs Spiel setzen, sondern glaubt fest daran, dass dieser Trainer noch den Turnaround schaffen kann. Es gab auch lange keine Trainerdiskussion bei uns, selbst wenn die von außen hineingetragen wurde. Wir haben da nicht nach jedem Spiel über den Trainer diskutiert, sondern wollten ihm bewusst diese Chancen geben, weil wir von ihm als Coach überzeugt waren. Als dann aber in der Art und Weise des Auftretens wie auch ergebnistechnisch diese Wende nicht mehr möglich schien, kam es am Ende zu dieser Entscheidung.

Obwohl nach außen immer kommuniziert wurde, dass die Mannschaft weiterhin hinter dem Trainer steht. Hat sich das Team vom Coach aufgrund der schwierigen Saison doch etwas entzweit?

Beim Verhältnis von der Mannschaft zum Trainer gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Wenn es läuft, ist alles gut und wenn es nicht läuft, sind auch die Spieler, die weniger spielen, unzufriedener, weil sie meinen, mit ihnen in der Startelf würde es laufen. Keiner hat sich aber auch so richtig aufgedrängt. Wenn man in so einer Negativspirale drinnen ist, wird viel mehr hinterfragt und es sind viel mehr Themen rechts und links vom Sport relevant. Dann werden gewisse Kleinigkeiten größer gemacht und werden immer mehr. Dann hat vielleicht der ein oder andere nicht mehr dieses Vertrauen in den Trainer, aber ich glaube, das ist ganz normal. Je länger dieser Status mit der Negativität aufrecht erhalten wird, desto schwieriger wird es. Wie es im Endeffekt wirklich war, da hat jeder seine eigene Interpretation.

Es ist ja nicht so, dass nur die Neuzugänge in dieser Saison nicht so performt haben, sondern auch die Stützen der letzten Saison sind teilweise verletzt gewesen und sind nicht auf ihr Leistungspensum gekommen. Alexander Schneider

Die Zeichen in der aktuellen Saison standen von Anfang an nicht so gut. Man hatte einen verhältnismäßig kleinen Kader, einige Profis stießen erst nach der Sommervorbereitung zum Team. Darf so etwas als Ausrede gelten?

Über die Qualität einer Mannschaft kann man diskutieren und wird nie eine Lösung haben. Klar ist, dass die Mannschaft aktuell weit unter dem performt, was wir glauben, dass sie kann. Natürlich gibt es den Faktor, dass es eine späte Mannschaft war, wobei das vor ein, zwei Jahren das gleiche war. Ich sehe diese Diskussion generell etwas anders. Es wurde ja oft über dieses Mannschaftsfoto gesprochen. Da waren 19 Spieler drauf und jetzt haben wir 23. Es ist jetzt nicht so, dass nur zehn Spieler da waren. Der gesamte Stamm bis auf Jean Hugonet und Hakim Guenouche aus der letzten Saison ist ja geblieben. Es ist ja nicht so, dass nur die Neuzugänge in dieser Saison nicht so performt haben, sondern auch die Stützen der letzten Saison sind teilweise verletzt gewesen und sind nicht auf ihr Leistungspensum gekommen. Eigentlich kamen mit Jonathan Schmid und Nikolai Baden-Frederiksen nur zwei Spieler sehr spät zur Mannschaft, alle anderen sind seit zwölf Wochen da. Es ist aber natürlich nicht alles super gelaufen neben dem Platz, auf keinen Fall.

War es für die Neuzugänge dadurch auch besonders schwer, sich zu integrieren? Hat man deren Leistungspotential noch gar nicht erkennen können?

Ich hoffe das. Wenn die bisherigen Leistungen das komplette Leistungsniveau von all den Spielern, die wir geholt haben, war, dann müssten wir uns deutlich stärker hinterfragen. Da sind wir uns aber sicher, dass nicht alle an ihrem Limit spielen. Natürlich ist es schwieriger, als Neuling da reinzukommen, wenn eine Mannschaft ergebnismäßig und fußballerisch nicht so funktioniert. Daher sind das jetzt entscheidende drei Wochen, um auch für uns ein klareres Bild des Potentials der Mannschaft zu bekommen. Noch gehen wir davon aus, dass die Mannschaft das Potential hat, sonst müssen wir im Winter reagieren.

Im September meinten Sie, dass der Kader stärker als in der Vorsaison sei. Davon konnte man bislang allerdings nur wenig sehen.

Ich habe nie gesagt, dass der Kader zwangsläufig stärker ist als im Vorjahr, sondern dass ich ihn nicht viel schlechter sehe. Daraus wird gemacht, er ist stärker. Der Abgang von Jean Hugonet tut uns weh und den konnten wir bislang nicht ersetzen. Hakim Guenouche konnten wir mit Baila Diallo gut ersetzen, aber er konnte sich damals auch über die zweite Liga akklimatisieren. Es ist natürlich schwer, das Vorjahr zu toppen. Wir haben vielleicht auch dieses Jahr etwas andere Profile geholt. Wenn man daher sagt, dass die Mannschaft so viel schlechter wie in der letzten Saison ist und wir froh sein können, drei Punkte nach 14 Spielen zu haben, muss ich dem hart widersprechen. Im Endeffekt ist es auch Qualität, wenn man sie auf den Platz bringt und das hat das Team bislang nicht. Sie ist aber auf jeden Fall besser, als sie sich bis jetzt präsentiert hat.

Die Mannschaft hatte in dieser Saison auch mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Kapitän Matthias Maak stand so gut wie nie am Platz, auch sein Ersatz Pius Grabher war teils verletzt oder zuletzt gesperrt. Mit Lukas Fridrikas hat der Toptorjäger auch immer wieder mit Blessuren und Leistungsschwankungen zu kämpfen. Mangelt es der Mannschaft in der Breite an Erfahrung für so eine Situation?

Vielleicht. Wir müssen auch immer bedenken, dass wir als Austria Lustenau nur die Möglichkeit für vier, fünf dieser erfahrenen Spieler haben. Wir wollen aber auch gar nicht viel mehr haben, weil wir eine klare Philosophie verfolgen, wo die Jungen Verantwortung übernehmen und hier die nächsten Schritte in ihrer Karriere gehen sollen. Da muss man ihnen auch Verantwortung geben, damit sie sich entwickeln können. Wenn man sehr viele Leitwölfe im Team hat, haben auch die jungen Spieler ihre Probleme und wir wollen als Mannschaft ja auch Fußball spielen. Wir wollen diesen Weg, den wir vor Jahren eingeschlagen haben, auch weitergehen und nicht jetzt anfangen, nur mehr 28- oder 29-jährige Spieler zu holen, weil man genau weiß, was man bekommt und sich damit irgendwie durchwurschteln. Man muss auch realistisch sein: Die finanziellen Möglichkeiten sind nicht so da, dass wir einen 35-Mann-Kader haben können, wo alle auf dem gleichen Level sind. Das sind wir nicht, das wollen wir nicht und das können wir auch nicht.

Ein Stichwort wäre hier die fehlende Entwicklung. Wie lässt sich die ausgebliebene Entwicklung in dieser Saison erklären?

Wenn wir das wüssten, wäre vieles gewonnen. Junge Spieler kommen viel über Selbstvertrauen, über Glaube und wahrscheinlich ist es nicht gelungen, diesen Spielern diesen Glauben zu geben und ihnen eine klare Idee zu vermitteln. Wir spielten doch verschiedene Systeme - auch aufgrund von Verletzungen und ausbleibendem Erfolg - und haben so versucht, den richtigen Weg zu finden. Im Nachhinein ist man immer schlauer und hätte vielleicht nicht so oft das System wechseln sollen, aber in der Situation war es vielleicht sogar nachvollziehbar. Im Endeffekt wird man an den Ergebnissen gemessen und hätte es mit dieser Strategie funktioniert, hätten uns alle für die Flexibilität gelobt. Im Nachhinein ist es leicht zu sagen, dass der Trainer die Spieler nicht gut entwickelt und das falsche System genommen hat, aber das wäre zu einfach und ist nicht das, wie wir mit Markus umgehen wollen. Ich denke Markus weiß auch, dass er nicht alles richtig gemacht hat, sonst hätten wir mehr Punkte, aber wir haben im Verein auch nicht alles richtig gemacht. Wir wissen immer noch, wer wir sind und dass wir uns seit Saisonstart auf Abstiegskampf einstellen müssen. Die Art und Weise, wie wir uns bislang gezeigt haben, war zu wenig. Da müssen wir uns das Spielglück durch harte Arbeit zurückholen.

Welche Reaktion erwarten Sie nun auch von den Spielern durch diesen gesetzten Impuls?

Die Spieler haben jetzt drei Wochen Zeit, zu zeigen, ob sich durch den Trainerwechsel irgendetwas ändert. Wenn sich nichts ändert, dann werden die bestärkt, die diesen Wechsel kritisch sehen, weil die Qualität nicht reicht. Jetzt können die Spieler aber zeigen, dass mehr in ihnen steckt als sie in den letzten Monaten aufgrund der ganzen Einflüsse gezeigt haben. Vielleicht tut es gut, mal wieder eine andere Ansprache zu hören und andere Reize im Training zu haben. Nach dem Austria-Spiel, wo wir unsere beste Saisonleistung gezeigt und spät verloren haben, war eine gewisse Ratlosigkeit zu spüren. Jetzt ist wieder alles auf Anfang, wir starten die Saison neu, um aus dieser Negativspirale rauszukommen. Blauäugig sind wir aber nicht. Wir wissen auch, dass mit Sturm, dem Derby und dem LASK keine drei Pflichtsiege auf uns warten. Das ist klar. Es wird auf die Körpersprache, die Einstellung und Leistung der Mannschaft ankommen.

Vorerst stellen Sie sich nun als Interimscoach dieser Aufgabe, was sie in der Vergangenheit ja schon einmal gemacht haben. Was wird in dieser Situation nun das Wichtigste sein, um für Stabilität bis zur Winterpause zu sorgen?

Wir müssen in die Köpfe der Profis reinkommen und müssen gemeinsam mit ihnen ein Spiel erarbeiten, mit dem sie sich voll identifizieren können und wo alle mitziehen. Es ist schwer, jetzt nur taktische Dinge zu ändern, es wird viel über Mentalität, Einstellung und eine gewisse Haltung zum Spiel gehen. Wir wollen mit einem klaren Plan agieren, wir wollen wieder mutiger sein und uns nicht wie in den vergangenen Wochen zu schnell zu passiv hinten reinfallen lassen. Ohne Entlastung wird es nicht funktionieren. Wir müssen den Jungs wieder ein Gefühl mitgeben, dass wir es schaffen können, wenn wir gemeinsam agieren, über Grenzen hinausgehen und uns an den vorgegebenen Matchplan halten. Es wird viel auf der Kopfebene stattfinden. Die Mannschaft spielt ja nicht schlecht, weil sie es nicht kann, sondern weil im Fußball der Kopf eine wichtige Rolle spielt. Jetzt muss man diesen Neustart nutzen und es ist wichtig, dass es was mit der Mannschaft macht. Wir brauchen diesen neuen Mut und den Glauben daran, dass wir diese Spirale durchbrechen und allen zeigen können, dass die letzten Wochen nicht repräsentativ für Austria Lustenau waren.

Wie impft man diesen Mut nun den Spielern ein und bringt diese Verunsicherung aus ihren Köpfen?

Das wollen wir mir klaren Ansprachen schaffen, betonen, was gut und was nicht gut ist und sie gleichzeitig aufbauen. Im Training wollen wir den Ball viel am Fuß haben, viele Abschlüsse haben und viele positive Momente vorfinden. Es geht darum, bei jedem Pass zu betonen, dass sie noch mehr geben sollen und sie darin bestärken, dass sie das auch können. Das funktioniert nur über harte Arbeit und positive Erlebnisse in jedem einzelnen Training und in jeder Ansprache. Man muss da einen gewissen Optimismus vorleben und den müssen die Spieler auch annehmen, um sich da rauszukämpfen. Ich bin super zufrieden mit den bisherigen eineinhalb Wochen, die Mannschaft zieht super mit und es ist eine gute Energie und Konzentration im Training. Auch ein gewisser Spaß und der Zusammenhalt wird wichtig sein, um an den kommenden Wochenenden die Leistung auf den Platz zu bringen.

Das Derby hat eine hohe Bedeutung, das ist uns allen bewusst und da könnte ein Sieg schon vieles freisetzen. Bei den anderen beiden Spielen zählt vor allem der allgemeine Auftritt. Alexander Schneider

Mit Sturm Graz hätten Sie sich bei der Rückkehr auf die Trainerbank wohl auch ein leichteres Los gewünscht.

Egal welche elf Spieler auf dem Platz stehen und egal wer an der Seitenlinie steht, die meisten Duelle gegen uns wird Sturm gewinnen. Wir müssen es aber schaffen, es ihnen so schwer wie möglich zu machen und trotzdem im Kopf zu haben, dass es eine Überraschung geben kann. In dieser Saison gab es doch schon gewisse Ausreißer, wo man gesehen hat, dass alles möglich ist. Wir wissen, es muss viel zusammenlaufen, wir müssen einen Toptag haben und Sturm nicht an ihrem Limit spielen. Dann ist da auch etwas drinnen. Uns ist aber natürlich bewusst, dass es in der österreichischen Bundesliga leichtere Spiele als auswärts bei Sturm Graz gibt. Das ist uns aber auch egal, denn wir müssen uns sowieso auf uns fokussieren.

Geht man in die kommenden Spiele gegen Sturm Graz, im Derby gegen Altach und den LASK nun mit einer konkreten Zielsetzung? Oder geht es jetzt nur darum, dass die Mannschaft eine positive Reaktion zeigt?

Hier gibt es zwei Themen: Es gibt das Thema Leistung bringen und eine Reaktion zeigen. Und es gibt das Thema, dass man das Derby unbedingt gewinnen und schauen will, was mit guten Leistungen bei Sturm und gegen den LASK drinnen ist. Das ist die Zielsetzung. Ich tue mir immer schwer zu sagen, dass wir so und so viele Punkte aus diesen Spielen holen müssen. Das Derby hat eine hohe Bedeutung, das ist uns allen bewusst und da könnte ein Sieg schon vieles freisetzen. Bei den anderen beiden Spielen zählt vor allem der allgemeine Auftritt und dass wir uns würdiger präsentieren als in dem ein oder anderen Spiel in dieser Saison.