Schneider behält die Nerven: DSV-Staffel holt Bronze

Nach einem Auf und Ab im Rennen gelang der DSV-Staffel bei der Biathlon-WM in Nove Mesto der Gewinn der dritten Medaille. In der Frauen-Staffel lief das deutsche Quartett auf Platz drei hinter Frankreich und Schweden.

Janina Hettich-Walz hatte als Startläuferin zwar keine Probleme am Schießstand, wohl aber in die Loipe. Doch Selina Grotian an zweiter Stelle brachte die deutschen Frauen mit einer starken Leistung wieder ins Medaillenrennen.

Vanessa Voigt als dritte Läuferin fiel trotz solidem Schießen zwar wieder ein wenig zurück, ehe Ersatzläuferin Sophia Schneider, die für die erkrankte Franziska Preuß als Schlussläuferin kurzfristig eingesprungen war, das DSV-Team nervenstark doch noch auf Platz drei lief.

Gold ging an die einmal mehr souverän auftretenden Französinnen, Schweden holte Silber.

