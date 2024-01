Schneider aus Greifswald nach Luckenwalde

Fabio Schneider wechselt im Winter vom Greifswalder FC zum FSV Luckenwalde. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kam im Januar 2023 von Union Berlin zum aktuellen Tabellenführer und war in insgesamt 22 Regionalliga-Spielen im Einsatz. "Für Fabio gab es nun die Möglichkeit auf mehr Einsatzzeit und dem damit verbundenen Wechsel nach Luckenwalde. Für uns war klar, dass wir ihm dann auch keine Steine in den Weg legen werden" ,so David Wagner, Geschäftsführer Sport beim GFC. "Wir haben Fabio lange auf dem Schirm. Sehr gute Fußballausbildung gepaart mit einem feinen Charakter, der aus unserer Sicht sehr gut in die Spielidee, das Team und die Kabine passen wird", glaubt Hendrik Brösel, Geschäftsführer Sport beim FSV.