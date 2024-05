Schnegg vor besonderem Duell gegen Ex-Klub: "Das ist für mich ein zusätzlicher Ansporn"

47 Pflichtspiele hat David Schnegg seit seinem Wechsel im Sommer 2022 für den SK Sturm bislang in den Beinen und hat sich mittlerweile als Stammspieler auf der linken Abwehrseite etabliert. Am kommenden Spieltag kommt es für den 25-Jährigen zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub WSG Tirol, bei denen er zum Bundesligaprofi gereift ist.

Seit etwas mehr als einem Jahr beackert David Schnegg die linke Abwehrseite des SK Sturm Graz. Nachdem sich der gebürtige Tiroler zu Beginn unter Christian Ilzer noch hinter Amadou Dante anstellen musste, konnte er sich im vergangenen Jahr den Stammplatz auf der linken Abwehrseite sichern und zählt auch heuer zu den Schlüsselkräften beim aktuellen Tabellenzweiten. Mittlerweile kann Schnegg bereits auf 47 Pflichtspiele im Trikot der Steirer zurückblicken und reifte beim Vizemeister auch zum österreichischen Nationalspieler. Mit dem Gewinn des ÖFB-Cups in der vergangenen Saison durfte der ehemalige Nachwuchsprofi von Red Bull Salzburg zudem schon seinen ersten Titel mit den "Blackies" bejubeln.

"Der Pokalsieg im letzten Jahr war natürlich sehr, sehr schön, gleich in meinem ersten Jahr bei Sturm einen Titel zu gewinnen, das ist etwas sehr Besonderes. Gerade mit den Fans, das war wirklich etwas, was ich nie vergessen werde und für immer in äußerst positiver Erinnerung behalten werde", schwelgt Schnegg im Gespräch auf der "Vereinsseite" in Erinnerungen. Beim Cup-Gewinn stand Schnegg über die volle Spielzeit am Platz, ebenso wie in fünf der bisherigen acht Ligaspiele der laufenden Saison. Mit 47 absolvierten Partien steht der SK Sturm nun auf Platz eins der persönlichen Einsatzstatistik des 68-fachen Bundesligaspielers.

Gute Erinnerungen an Tirol

Für Schnegg keine Selbstverständlichkeit: "Ich bin sehr froh über jedes einzelne Spiel, dass ich für den Verein machen darf. Es ist immer eine einzigartige Atmosphäre. Wir haben im letzten Jahr und auch heuer viel geschafft und ich denke, dass da einige sehr erfolgreiche und unvergessliche Partien dabei waren." Mit drei Toren sowie sechs Assists konnte sich der 25-jährige Abwehrspieler dabei auch als Scorer hervortun, satt ist Schnegg davon aber noch lange nicht: "Neun Scorerpunkte ist, denke ich, kein schlechter Wert, aber es geht sicher noch besser. Das ist auch eines meiner großen, persönlichen Ziele, diesen Wert heuer noch einmal kräftig in die Höhe zu schrauben und einige Scores zu sammeln."

Im bisherigen Saisonverlauf reichte es für ihn zu einem Assist. Die Chance, diesen Wert aufzubessern, bietet sich für den gebürtigen Tiroler beim Duell gegen seinen Ex-Klub WSG Tirol. "Diese Partie ist natürlich schon etwas Besonderes für mich. Gegen den Verein zu spielen, wo alles angefangen hat", so Schnegg, der unter der Obhut von Thomas Silberberger zum Stammspieler in der Bundesliga reifte und anschließend nach einem Auslandsjahr in Italien schlussendlich bei Sturm landete. Beim Duell gegen seinen Ex-Klub legt Schnegg aber alle Sentimentalitäten beiseite, denn am Sonntag (14.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zählen nur drei Punkte: "Das ist für mich ein zusätzlicher Ansporn, gegen sie zu gewinnen. Uns darf einfach nichts aufhalten auf unserem Weg. Ich denke, dass man im Duell gegen den Ex-Verein immer noch etwas mehr aufgeheizt ist, als in den anderen Spielen."