Schneekontrolle positiv: Skiflug-WM am Kulm gesichert

Nach der Vierschanzentournee steht für die Skispringer das nächste Highlight an: Die Skiflug-WM am Kulm kann stattfinden, das ergab die Schneekontrolle der FIS.

Aktuell läuft im Skisprung-Weltcup noch die Polen-Tour. Nach den abschließenden beiden Springen am Samstag (Team) und Sonntag (Einzel) in Zakopane geht es für die Athleten nach Österreich - zur Skiflug-WM an den Kulm.

Die Weltmeisterschaft kann wie geplant vom 25. bis 28. Januar ausgetragen werden. Der Weltverband FIS hat nach der Schneekontrolle grünes Licht für die Wettbewerbe in Bad Mitterndorf gegeben.

Beim zweiten Saisonhöhepunkt nach der Vierschanzentournee wird am Freitag und Samstag (Beginn jeweils 14 Uhr, LIVE! bei kicker) in insgesamt vier Durchgängen der Nachfolger von Marius Lindvik gesucht. Der Norweger sicherte sich 2022 den Titel in Vikersund. Zuvor steht am Donnerstag (14 Uhr) die Qualifikation an.

Am Sonntag geht es dann im Team um die Medaillen. Die DSV-Adler holten vor zwei Jahren hinter Slowenien Silber. Wer für den DSV bei dieser Weltmeisterschaft an den Start geht, entscheidet sich nach der Polen-Tour. Als bislang letzter Deutscher holte Karl Geiger 2020 den Einzel-Titel in Planica.