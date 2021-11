Schneekloths Kritik an Leonhardt: "Höchst unsolidarisch und nicht zu Ende gedacht"

Am Dienstagabend sorgte Helge Leonhardt mit seiner Forderung für eine Fußball-Pause bis Jahresende für Schlagzeilen. Bei den Kollegen nahm man den Vorstoß des Präsidenten von Erzgebirge Aue höchst befremdlich wahr. Steffen Schneekloth etwa hat für Leonhardts Idee keinerlei Verständnis.

"Ich finde die Aussagen des Kollegen höchst unsolidarisch gegenüber allen anderen 35 Mitgliedern im DFL e.V.. Das ist nicht zu Ende gedacht und in keiner Weise lösungsorientiert", kritisiert das DFL-Präsidiumsmitglied, das im Ligaverband die Interessen des Unterhauses vertritt. Leonhardt hatte ob neuer Corona-Auflagen in Sachsen via "Bild" gefordert, dass der Fußball "seiner Vorbildrolle gerecht werden und den Spielbetrieb aus Gründen der Vernunft, Solidarität und Vorbildwirkung sofort ruhen lassen" solle. Schneekloth hält seinem Kollegen entgegen: "Durch studienbegleitende Erhebungen wissen wir in der DFL, dass ein Fußballspiel mit Zuschauern in der Bundesliga und 2. Bundesliga zu keinem größeren Infektionsgeschehen geführt hat, und das bei über zehn Millionen Zuschauern seit Saisonbeginn."

Der Präsident von Holstein Kiel fordert vielmehr: "Weil Herr Leonhardt die Vorbildrolle anspricht: Vielleicht sollte er darüber nachdenken, inwiefern sein Klub als Aushängeschild der Region dazu beitragen kann, die dortige Impfquote zu erhöhen." Der Freistaat belegt mit 57,8 Prozent vollständig Geimpften bundesweit den letzten Rang. In Sachsen sind Zuschauer ab sofort wieder ausgeschlossen, auch in Bayern sind nur noch maximal 25 Prozent der Voll-Kapazität zugelassen. Leonhardt hatte daher einen Wettbewerbsnachteil für die Auer kritisiert. In Schneekloths Augen ist "das kein Argument, denn Standorte wie Heidenheim, Sandhausen, Aue oder auch Kiel haben in der Zuschauerfrage ohnehin einen permanenten Wettbewerbsnachteil gegenüber Standorten wie Hamburg mit dem HSV und St. Pauli, Schalke oder Bremen". Zudem wirft der 57-Jährige die Frage auf: "Was ist denn, wenn vielleicht im Januar in Bremen oder Schleswig-Holstein Geisterspiele angeordnet werden? Schlägt Herr Leonhardt dann auch vor, eine bundesweite Pause zu machen?"

DFL: "Ein selbstverhängter, flächendeckender Lockdown im Sinne einer Saison-Unterbrechung ist kein Thema"

Innerhalb des Ligaverbandes reagierte man irritiert auf den Vorstoß aus dem Erzgebirge. Die DFL sah sich zu einer Erklärung veranlasst: "Ein selbstverhängter, flächendeckender Lockdown im Sinne einer Saison-Unterbrechung ist kein Thema." Im März 2020 pausierte der Spielbetrieb nach Ausbruch der Pandemie, ehe der deutsche Profifußball als erste Sportbranche weltweit im Mai wieder aufs Feld zurückkehrte. Dies hatte einerseits für kontroverse Diskussionen in der Öffentlichkeit gesorgt, andererseits war der Re-Start in enger Absprache mit der Politik unter entsprechenden Auflagen organisiert worden. "Das Konzept der DFL war auch Blaupause für viele andere Sportarten, die so in ihren Betrieb zurückkehren konnten", erinnert Schneekloth vor dem Hintergrund von Leonhardts Aussage, dass die Menschen immer weniger Verständnis dafür hätten, dass für den Profifußball ständig Ausnahmen gemacht würden“. Natürlich bedauere er den Ausschluss von Zuschauern, sagt Schneekloth: "Geisterspiele sind keinesfalls schön, aber sie waren und sind im Notfall ein probates Mittel, um einen ganzen Wirtschaftszweig aufrechtzuerhalten, der übrigens eine Impfquote von weit über 90 Prozent hat. Das schafft kein anderer Gesellschafts- und Wirtschaftsbereich und das ist mehr als in jedem Bundesland."