Schneekloth zum Milliarden-Deal: "Oder geht es nur um das Hier und Jetzt?"

Das Thema Liga-Investor bewegt Fans wie Funktionäre gleichermaßen. Steffen Schneekloth wirbt für eine sorgfältige Abwägung rund um den Milliardendeal.

"Die jetzigen Klubvertreter treffen heute eine Entscheidung mit großen Auswirkungen auf eine langfristige Zukunft der Liga. Da stellt sich schon die Frage: Trauen wir uns wirklich alle vorbehaltlos eine solch langfristige Entscheidung zu? Oder geht es den Klubführungen nur um das Hier und Jetzt? Also darum, die eigene Position in der derzeitigen Situation zu verbessern", sagt der gewählte DFL-Präsidiumssprecher der 2. Liga im kicker-Interview (Montagsausgabe).

Schneekloth, der auch DFB-Vize-Präsident ist und Präsident bei Zweitligaklub Holstein Kiel, hält es "für zwingend notwendig, sich über eine Weiterentwicklung des DFL-Geschäftsmodells Gedanken zu machen". Zudem lobt er, dass der Prozess zu einer möglichen Kapitalbeschaffung von einer Arbeitsgruppe, zu der unter anderem die aktuellen Liga-Interimsgeschäftsführer Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt) und Oliver Leki (SC Freiburg) gehörten, aufs Gleis gesetzt wurde.

Zugleich aber mahnt Schneekloth: "Die unterschiedlichen Fragen, die dabei und im Nachgang aufgetaucht sind, konnten bisher aber noch nicht abschließend beantwortet werden. Mir liegt der Fokus zurzeit zu sehr auf der Frage, wer als Investor in Betracht kommt. Wichtiger ist doch die Frage, wo wollen wir gemeinsam hin, was ist an Investition erforderlich und wofür wollen wir mögliches Investorengeld einsetzen?"

Thema Liga-Investor Fragen und Antworten

Sechs Private-Equity-Firmen bemühen sich aktuell um einen möglichen Einstieg bei einer noch zu gründenden Tochter der Liga, in die die nationalen und internationalen Medienrechte für 20 bis 30 Jahre ausgelagert werden sollen. 12,5 Prozent der Tochter könnte die Liga an einen Investor verkaufen, je nach konkreter Ausgestaltung sollen dafür 2 bis 3 Milliarden Euro fließen. Notwendig dafür wäre eine Zustimmung von zwei Dritteln der Liga-Gesellschafter, also der 36 Klubs aus Bundesliga und 2. Liga. An diesem Montag müssen die Wettbewerber ihre Angebote abgegeben haben, ehe die DFL auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Mitte Mai den weiteren Fahrplan bespricht.

