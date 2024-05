Schnecken-Sprint in Zeitlupe: Das langsamste Team für FC 24

ZM: Lidia Sanchez - Real Betis Sevilla - 33 Tempo

Im zentralen Mittelfeld steht die einzige Frau unserer Mannschaft: Lidia Sanchez. Sie ist derzeit bei Betis Sevilla in der Liga F aktiv, kommt da aber kaum zum Zug. Was wie die geringe Schnelligkeit in FC 24 an ihrem Alter liegen könnte. Sie ist erst 18, könnte also virtuell wie real noch enorm zulegen. kicker eSport/EA SPORTS