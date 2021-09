Schnatterer: Überzeugende Momentaufnahme, Zukunft aber offen

Er war der Königstransfer des SV Waldhof Mannheim - Marc Schnatterer. Und es läuft gut für den erfahrenen Offensivspieler beim Drittligisten. Über die laufende Saison hinaus?

Nach zehn Spieltagen steht Mannheim mit 16 Punkten da, drei weniger als Spitzenreiter Magdeburg. Ordentlich. Die letzten drei Heimspiele gewann Waldhof, auswärts gab es zweimal ein 0:0. Wie zuletzt in Braunschweig. Kapitän Marcel Seegert ordnet das Unentschieden als "guten Punkt" ein, auch Trainer Patrick Glöckner war letztlich zufrieden damit. Für den möglichen Sprung auf einen Aufstiegsplatz reichte das Remis nicht, aber die Tendenz zeigt klar nach oben.

Einer, der in allen zehn Partien in der Startelf stand, ist Marc Schnatterer. Der 35-Jährige kam im Sommer nach 13 Jahren in Heidenheim mit reichlich Zweitliga-Erfahrung zum SVW. Eine echte Verstärkung, zumal der Offensivmann mit drei Toren und drei Vorlagen bislang zu überzeugen wusste (kicker-Durchschnittsnote 3,05).

Ich bin in einem Alter, in dem ich in meinen Körper reinhorchen muss, um zu sehen, ob es noch weitergehen kann. Marc Schnatterer

Vertraglich ist Schnatterer bis Ende der Saison gebunden, ob es für ihn danach weitergeht, ist offen. Über eine mögliche Verlängerung seines Kontraktes in Mannheim will der Routinier erst im kommenden Jahr entscheiden. "Momentan sind solche Gedanken aber noch zu früh. Da wird vor Februar, März 2022 auch keine Entscheidung fallen", erklärte Schnatterer der "Rhein-Neckar Zeitung" und lieferte auch gleich den Grund: "Ich bin in einem Alter, in dem ich in meinen Körper reinhorchen muss, um zu sehen, ob es noch weitergehen kann."

Zunächst geht es für Schnatterer und Co. Am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den SC Verl weiter. Ohne Seegert, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Aber wieder mit Schnatterer.