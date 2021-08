Schnatterer: "So darfst du dich hier nicht präsentieren"

Der SV Waldhof Mannheim nahm am Samstag in Köln den ersten Dreier der Spielzeit mit. Coach Patrick Glöckner und Zweifach-Torschütze Marc Schnatterer blicken allerdings kritisch auf Durchgang zwei.

Nach dem Remis (1:1) gegen die Würzburger Kickers vergangenen Spieltag konnte Waldhof Mannheim am Samstag einen 3:2-Sieg gegen Viktoria Köln über die Zeit retten.

Die Mannheimer dominierten die Viktoria anfangs und kamen zu einigen Abschlüssen. Zum 1:0 kam es durch einen verwandelten Strafstoß von Dominik Martinovic (23.). Der Stürmer selbst wurde im Strafraum von Köln-Keeper Moritz Nicolas zu Fall gebracht. Dann bereitete er den nächsten Treffer in der 33. Minute vor, welcher auf das Konto von Marc Schnatterer ging. Der Torschütze legte in der 44. Minute noch einmal nach und drosch das Leder zur 3:0-Führung hinter die Torlinie.

Viktoria wie ausgewechselt

Zur Halbzeitpause sah also alles nach drei Punkten für Waldhof aus. Kurz nach Wiederanstoß (48.) erzielte Risse jedoch das erste Tor für die Viktoria. Auf einmal machte die Kölner Elf Druck. In der 80. Minute legte Handle zum 2:3 nach und es wurde noch einmal spannend, dennoch konnte die Elf von Patrick Glöckner die Führung verteidigen.

Wenn du mit 3:0 in die Kabine gehst, psychologisch ein sehr schweres Ergebnis. Patrick Glöckner

Im Interview mit MagentaSport zog der Cheftrainer Bilanz: "Wir haben unsere Hausaufgaben in der Defensive sehr gut gelöst, unser Pressing und Gegenpressing war sehr aggressiv und schnell. Das war die Basis für unser Selbstvertrauen." Glöckner erkannte aber die Schwierigkeiten der zweiten Hälfte. "Wenn du mit 3:0 in die Kabine gehst, psychologisch ein sehr schweres Ergebnis, weil du denkst: Es ist gelaufen. Die Viktoria hat sich dann in einen Rausch gespielt."

Neuzugang Schnatterer, der mit seinem Doppelpack einen großen Anteil an den drei Punkten trägt, sah das ähnlich. "Im Moment sind wir gerade glücklich, dass wir heute den ersten Sieg eingefahren haben. Aber wir müssen uns mal kurz schütteln. In der 2. Halbzeit haben wir drum gebettelt, dass wir hier das Spiel komplett aus der Hand geben. Eine super erste Halbzeit auswärts haben wir abgeliefert. Zweite Halbzeit, so darfst du dich hier nicht präsentieren", kommentierte der Ex-Heidenheimer die Partie.

Ob der SV Waldhof Mannheim die Führungen in Zukunft ebenfalls über die Zeit bringen kann, wird sich im weiteren Verlauf der 3. Liga zeigen. Am Dienstag empfängt der Klub den SV Meppen (LIVE! ab 19 Uhr bei kicker).