Schmöllers Schiedsrichter-Schelte: "... dann sollen sie das Pfeifen sein lassen"

1860 München hat es verpasst, sich von den Abstiegsrängen zu distanzieren. In Mannheim blieben die Löwen das fünfte Mal in Serie torlos, verzweifelten aber auch an zwei diskutablen Handspiel-Entscheidungen.

"Unfassbar", lautete das erste Urteil von 1860-Interimscoach Frank Schmöller nach dem 0:1 seiner Löwen bei Waldhof Mannheim. "Unfassbar" sei es, dass seine Schützlinge "ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht" hätten, aber mit "leeren Händen" dastünden. "Das macht mich traurig für die Mannschaft. Sie hat alles gegeben", gab der eigentliche Trainer der U 21 nach Abpfiff bei "Magenta Sport" Auskunft und befand, dass man "heute gesehen hat, dass wir in der Mannschaft gut gearbeitet haben - auch wenn die Ergebnisse nicht stimmen".

Schmöller kritisiert Entscheidungen und Erklärungen

Dass das Ergebnis in Mannheim nicht stimmte, war auch die Folge von zwei diskutablen Entscheidungen des Unparteiischen Konrad Oldhafer. Binnen vier Minuten hatte der Schiedsrichter den Löwen erst einen Handelfmeter verwehrt und dann auf der Gegenseite den Mannheimern einen solchen zugesprochen.

Zwei Szenen, zu denen Schmöller klare Meinungen hatte. "Wo war das Absicht? Er steht mit dem Rücken zu ihm. Es ist eine natürliche Armbewegung, ich weiß nicht, was er da gepfiffen hat", bewertete er das vermeintliche Vergehen Kilian Ludewigs, dem von hinten an den im Sprung ausgestreckten Arm geköpft worden war, und fasste zusammen: "Wenn er da Elfmeter pfeift, dann sollen sie das Pfeifen sein lassen."

Nach erneuter Betrachtung der vorangegangen Szene um Mannheims Laurent Jens, die ohne Folgen blieb, fand er ebenso deutliche Worte: "Er nimmt dem Spieler die Möglichkeit, direkt zu schießen und das ist für mich mehr Absicht als das, was wir gemacht haben." Es hätte "ein klares Handspiel" vorgelegen, welches entsprechend einen Elfmeter hätte nach sich ziehen müssen.

Damit war es mit der Kritik am 28-jährigen Spielleiter aber noch nicht getan. Denn auch die Erklärungsversuche Oldhafers überzeugten Schmöller nicht. "Wenn du mit ihm redest, erzählt er dir irgendeinen Schmarrn", so der 57-Jährige, dem der Referee damit "wirklich auf die Nerven gegangen" wäre. "Aber wie gesagt: Der gelbe Mann in der Kabine wird schon wissen, was er gemacht hat."

Die Alleinschuld wollte der Münchner Coach Oldhafer damit jedoch nicht geben. Auch die eine große Schwäche der eigenen Farben monierte Schmöller: "Das Erzielen von Toren." Zahlreiche Gelegenheiten hatten die Löwen speziell im ersten Durchgang ausgelassen, die mehr als nur gereicht hätten, um ein strittiges Gegentor hinnehmen zu können. Schlussendlich blieben alle ungenutzt, weshalb das fünfte Pflichtspiel in Serie ohne eigenen Torerfolg zu Buche stand und Schmöller anerkennen musste: "Da kommt viel zusammen. Es fehlt gerade eine Menge bei den Jungs."

Woran im Winter in Untergiesing gearbeitet werden wird, dürfte also klar sein. Unklar ist derweil, ob Schmöller es sein wird, der diese Arbeit mit dem Team übernimmt. Offen zumindest, wäre er. "Ich würde der Mannschaft wieder helfen, wenn die Anfrage kommt. Fußball ist meine Leidenschaft, da würde ich auch 14 oder 16 Stunden am Tag arbeiten."