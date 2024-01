Schmitzberger und Malinowski verlassen Burghausen

Der SV Wacker Burghausen hat am Dienstag den Abgang zweier Sommerneuzugänge verkündet: Luca Schmitzberger (22 Jahre, Mittelfeld) zieht es zu Austria Salzburg in die drittklassige österreichische Regionalliga West. Sebastian Malinowski (25, Angreifer) hat eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag gezogen, wohin er wechselt, ist noch nicht bekannt. Wackers Sportlicher Leiter Karl-Heinz Fenk richtet auf der SVW-Homepage letzte Worte an das Duo: "Es ist sehr schade, dass uns Basti und Luca in der Winterpause bereits wieder verlassen. Wir möchten den Beiden trotzdem für ihren Einsatz danken und wünschen ihnen alles Gute für ihre weiteren Wege."