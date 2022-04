Schmittschmitt rettet Primus Bamberg einen Punkt - Cham zaubert in Karlburg

Angeheizte Situation im Titelrennen: Tabellenführer Eintracht Bamberg kam beim TSV Großbardorf nur zu einem Zähler. Im Keller befindet sich der ASV Cham weiter klar auf Kurs Klassenerhalt.

Es ist und bleibt ein enges Rennen an der Tabellenspitze - auch, weil sich Primus Eintracht Bamberg bereits das zweite Remis binnen weniger Wochen leistete. Diesmal mussten sich die Bamberger auf holprigem Geläuf mit einem 2:2 bei den "Galliern" des TSV Großbardorf begnügen und hatten am Ende sogar noch Glück, dass der eingewechselte Schmittschmitt einen späten Freistoß aus rund 25 Metern noch zum 2:2 ins Netz setzte (82.). Zuvor war die Heimelf durch einen Rugovaj-Elfmeter mit 1:0 in Führung gegangen (10.), wenig später kombinierte sich Schories über links durch, zog in die Mitte und traf aus der Distanz flach und präzise zum 2:0 (35.). Die Bamberger aber, die engagiert auftraten, belohnten sich noch vor der Pause. Beim Anschlusstreffer ging es dabei schnell, Helmer wurde per Schnittstellenpass bedient und blieb vor dem Keeper cool (40.). Die Eintracht steht somit mit zwei Zählern Vorsprung vor der DJK Vilzing auf dem Platz an der Sonne.

Noch drei weitere Partien gab es an diesem Ostermontag: Ins Auge sticht dabei der 6:1-Auswärtssieg, den der ASV Cham beim TSV Karlburg einfuhr. Es war der fünfte Sieg in Folge, mit dem sich der ehemals abgeschlagene ASV Cham so langsam aber sicher aus dem Keller hocharbeitet und nun erstmals wieder über den Strich aus der Roten Zone klettert. Ganz anders sieht es beim TSV Karlburg aus, dessen jüngstes Lebenszeichen gegen den SC Feucht nicht bestätigt werden konnte und der sich wohl mit der Relegation abfinden werden muss. Die Partie war dabei so einseitig, wie es das Ergebnis aussagt. Der ASV war klar besser und erzielte teils herausragende Tore. Nach einer halben Stunde sorgte ein Konter, von Kalteis fein per Hacke veredelt, für die Gästeführung; noch vor dem Pausenpfiff störte Cham die Heimelf energisch beim Aufbau, Medineli fuhr den Lohn der Pressingarbeit ein - 2:0 für den ASV (45.). Nach Wiederanpfiff landete ein abgefälschter Ball von Weikl zum 3:0 im Tor (49.), gleich darauf zirkelte Lieder aus 20 Metern das 4:0 in den Winkel (50.). Cham spielte weiterhin Vollgas und traf erneut mit feiner Klinge: Wieder war es Lieder, der nach einem Steilpass einen Lupfer auspackte - 5:0 (61.). Schramm sorgte zwar per Kopf nach einer Ecke für den 1:5-Ehrentreffer (71.), das letzte Wort aber hatten furiose Chamer, die sich weitgehend unbedrängt durchkombinieren konnten, bis Reisinger flach den 6:1-Endstand markierte.

Auch Hofs Drewanz trifft sehenswert

Noch vom direkten Abstieg ist der FC Sand bedroht, der im Kellerduell mit 0:2 bei Bayern Hof unterlag. In einem intensiven Duell besorgte Durkan die 1:0-Pausenführung, als er nach einem Abschlag und einem durchgesteckten Ball alleine vor dem Keeper stand und souverän blieb (35.). Auch beim zweiten Treffer der Heimelf präsentierte sich die Gästeabwehr zu nachlässig - das soll aber ganz und gar nicht die Leistung von Drewanz schmälern, dessen Treffer zum Zungeschnalzen war. Erst erkämpfte er sich energisch den Ball im Mittelfeld, dann startete er ein Solo, das er mit einem gefühlvollen Heber über den Keeper hinweg zum 2:0 krönte (73.). Hof steuert damit auf den Klassenerhalt zu.

Und im vierten Spiel des Montags beendeten die Gäste der DJK Don Bosco Bamberg ihre Auswärtsaufgabe bei der DJK Gebenbach nur zu neunt - und unterlagen entsprechend auch mit 2:4. Höchst unterhaltsam war dabei schon die erste Hälfte, in der die Bamberger durch Sperlein nach präziser Vorlage Trawally noch mit 1:0 in Führung gingen (11.), Gebenbach aber schnell durch einen von Becker verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 ausgleichen konnte (16.). Seifert brachte die Heimelf dann per perfekt angesetzten Kopfball mit 2:1 in Front (22.), die Gäste ließen sich aber auch von der Ampelkarte, die Hörnes nach einem überflüssigen Schubser kassierte, nicht vom Ausgleich abhalten: Trawally markierte kurz vor dem Pausenpfiff per Kopf das 2:2 (45.+2.). Zehn Minuten nach Wiederanpfiff aber war Don Bosco dann nur mehr mit zwei Mann weniger auf dem Feld: Allgaier sah nach einer Attacke von hinten glatt Rot. Mit den entsprechenden Räumen machte Gebenbach alles klar: Gorgiev aus der Distanz zum 3:2 unter die Latte (58.) und erneut Seifert zum 4:2 aus zwölf Metern (63.) sorgten für den Heimsieg.