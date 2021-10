Schmittschmitt dreht das Derby für die Eintracht - Adelmanns ATSV hat's erwischt

Drei Freitagsspiele gab es in der Bayernliga Nord: Die Eintracht gewann das Bamberger Stadtderby gegen Don Bosco nach Rückstand, der ATSV Erlangen konnte gegen Würzburg einen solchen nicht mehr egalisieren und geht mit Coach Fabian Adelmann erstmals nicht als Sieger vom Platz. Die DJK Gebenbach ist weiter im Aufwind.

FC Eintracht Bamberg - DJK Don Bosco Bamberg 3:1 (1:1)

Als Schiedsrichter Vinzenz Pfister kurz nach 19 Uhr das mit Spannung erwartete Bamberger Stadtderby anpfiff, ging für ihn ein kleiner Wunsch in Erfüllung. Der Unparteiische aus dem eher beschaulichen Mühldorf am Inn hatte sich nämlich zu seinem letzten Pflichtspieltermin in der Bayernliga genau dieses Lokalderby gewünscht. Einer seiner nächsten Pfiffe freilich sorgte dann auf der ausverkauften Tribüne im Fuchspark und auch auf den Stehrängen für reichlich Diskussionsstoff. Es war gerade die 19. Spielminute angebrochen, als Pfister einen Ball an der Hand von Christopher Kettler gesehen hatte. Da Kettler aber "nur" Abwehrspieler des FC und nicht deren Torhüter ist und sich der Vorfall zudem im Strafraum der Gastgeber abgespielt hatte, entschied der Referee auf Strafstoß für die Gäste. Unbeirrt von den zahlreichen Diskussionen und Protesten der Violetten trat Simon Allgaier für die Grün-Gelben an und verwandelte diesen sicher zur Führung für die DJK Don Bosco. Damit war für Gästetrainer Andreas Baumer ebenfalls eine kleine Hoffnung in Erfüllung gegangen: "Mit der Führung im Rücken konnten wir das Zentrum noch besser kontrollieren."

Tatsächlich: Dank eines sehr disziplinierten Abwehrverhaltens in allen Mannschaftsteilen hatten die "Wildensorger" den "Domreitern" den Abend für lange Zeit richtig mies gemacht. Aber nicht nur in puncto Abwehrarbeit wussten die Gäste zu gefallen. In der einen oder anderen Umschaltsituation beschworen sie immer wieder Momente auf, welche die Hausherren und ihre Fans zum Durchatmen zwangen. Lange Zeit war dagegen von der bis dahin so gefährlichen Abteilung Attacke des FC Eintracht ebenfalls nicht allzu viel zu sehen. Erst nach etwas über einen halben Stunde der erste starke Arbeitsnachweis des Angriffsduos Franz Helmer und Jakob Tranziska. Doch der blonde Ausnahmestürmer verpasste um die oft zitierte Fußspitze den von der rechten Seite gespielten Querpass (37.). Die beinahe 2000 Zuschauer im Fuchspark - sofern Fans der Violetten - hatten zwar noch immer keine Tore, aber jetzt ein zunehmend intensiveres Derby gesehen. Und mit Felix Popp einen ihrer Akteure, der nach einem unglücklichen Zusammenprall sogar mit Kopfverband weiter spielte. Nach und nach kamen die Gastgeber jetzt besser ins Spiel. Allerdings schienen die Gäste den knappen Vorsprung in die Pause retten zu können. Aber nur scheinbar, denn eine Verkettung von Fehlern in der ansonsten aufmerksamen DJK-Abwehr brachte dann doch den Ausgleich. Julian Glos, der zuvor zwei Freistöße von Felix Popp und Lukas Schmittschmitt toll parierte, musste dann kurz vor Ende des ersten Durchganges doch hinter sich greifen. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel landet das Leder bei Franz Helmer. Dessen Schuss konnte zwar geblockt werden, doch landete vor den Füßen von Luca Ljevsic, der gegen Glos die Nerven behielt und zum 1:1 traf.

"Der Ausgleich ist uns zu einem psychologisch enorm wichtigen Zeitpunkt gelungen", so Julian Kolbeck hinterher. "Da gehst du mit einem ganz anderen Gefühl in die Pause. Und im zweiten Durchgang haben wir es dann richtig gut gemacht". Tatsächlich, gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit sah das Geschehen auf dem Platz anders aus, als noch im ersten Durchgang. Die Violetten pressten noch früher und hatten dank der Umstellung von Vierer- auf Dreierkette in der Deckung mehr Übergewicht im Mittelfeld. Der DJK dagegen unterliefen nun einige leichte Fehler vor allem bei eigenem Ballverlust, und so gelang nur selten Entlastung oder eigenes Angriffsspiel. So war der Führungstreffer für die Hausherren nach knapp einer Stunde auch verdient. Ein schneller Angriff über wenige Stationen landete bei Franz Helmer. Dessen Schuss konnte Glos zwar zunächst parieren, den Abpraller verwertete der aufmerksame Lukas Schmittschmitt aber zum 2:1 für den FC Eintracht. Angesichts des Rückstandes veränderte nun auch DJK-Coach Andreas Baumer seine taktische Ausrichtung. Dennoch lagen die Möglichkeiten weiter bei den Gastgebern. Ein Schmittschmit-Freistoß landete aber nur an der Latte. Doch Schmittschmitt und die Zuschauer sollten noch einmal seinen Torjingle "Ghostbusters" zu hören bekommen. Denn wieder war es der 23-Jährige, der die Entscheidung eine Viertelstunde vor dem Ende besorgte. Aus Sicht der Gäste zu einem bitteren Moment. Denn just in der Szene vor dem Treffer hatte die DJK bei einer Möglichkeit des schnellen Sayko Trawally nach Pass von Sperrlein die Chance zum Ausgleich, doch Fabian Dellermann konnte parieren. Im Gegenzug konnte Tranziska nach schönem Pass von Moritz Kaube nur noch per Foul gestoppt werden. Der Angreifer hatte da aber schon den Strafraum erreicht, und Julian Glos kam den entscheidenden Tick zu spät. Den Elfmeter verwandelt erneut Schmittschmitt sicher zum 3:1 (74.).

DJK Gebenbach - ASV Cham 4:1 (2:0)

Der Blick bei der DJK geht weiter nach vorne. Drei Spiele sind die Gebenbacher mit ihrem Interimstrainer Kai Hempel nun schon siegreich gewesen (in Großbardorf war allerdings noch Franz Koller verantwortlich). Sein Gegenüber Stefan Riederer wartet dagegen noch auf den ersten Dreier. Dabei sollte es nördlich von Amberg endlich mit dem ersten Auswärtsdreier klappen. Doch die Bemühungen der Gäste gerieten schon früh ins Stocken. Zwar hatte man gut begonnen und stand zunächst stabil in der Deckung. Doch nach 18 Minuten hatte Timo Kohler eine glänzende Idee. Sein öffnender Pass erreichte Nico Becker, und der überwand ASV-Schlussmann Josef Kurasi erstmals zur 1:0-Führung. Trotz dieses Treffers blieb es aber zunächst ein durchaus ausgeglichenes Spiel, in dem aber wieder die Gäste einen Nackenschlag hinnehmen mussten. Erneut ging die Vorarbeit von Timo Kohler aus, allerdings in einer etwas anderen Art. Denn dieses Mal war er im Strafraum regelwidrig gelegt worden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Michael Jonczy kurz vor der Pause zum 2:0. Die Vorentscheidung fiel dann nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff. Diesmal hieß der Torschütze Dominik Haller (47.). Ein Aufbäumen der Gäste blieb nun weitgehend aus, was auch hinterher von ASV-Sportchef Jürgen Kreipl enttäuscht als "äußerst ernüchternd" bilanziert wurde. Daniel Ettl nach 69 Minuten betrieb zwar zunächst noch einmal Ergebniskosmetik, doch nur sechs Minuten später stellte Julian Ceesay den alten Abstand wieder her.

ATSV Erlangen - FV 04 Würzburg 0:1 (0:1)

Hoppla, wird sich so mancher nicht nur an der Paul-Gossen-Straße gedacht haben. Denn die eindrucksvolle Siegesserie des ATSV Erlangen ist zum Abschluss der Vorrunde dann doch zu Ende gegangen. Allerdings, gemessen an den 96 Minuten hatten sich die Gäste diese Überraschung durchaus ein Stück weit verdient. Mit einer unglaublich kämpferischen und aggressiven Einstellung machten sie den Hausherren das Leben von Beginn an schwer. Es war auch das berühmte "Beton anmischen", wogegen die Unistädter einfach kein probates Werkzeug fanden. Und wenn, wie im Falle von Fabio Bozesan einer der wenigen Gegenangriffe dann auch noch zum Gegentor führt, dann spielt mitunter auch die Konzentration nicht mehr mit. Der ATSV blieb zwar über die gesamte Spielzeit die bestimmende Elf, doch Würzburg verteidigte verbissen und am Ende mit sechs gelben Karten versehen ihr eigenes Tor. Und wenn es dann doch einmal kein Abwehrbein war, dann griff Andre Koob beherzt zu. Für den FV 04 ein ganz wichtiger Erfolg, für den ATSV kein Beinbruch, aber das Ende einer eindrucksvollen Serie.