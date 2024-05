Schmitt wird Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt II

Eintracht Frankfurt hat den neuen Trainer für seine U-21-Mannschaft präsentiert. Dennis Schmitt, bisher beim SC Paderborn II in der Verantwortung, wechselt an den Main, wo er die Nachfolge von Kristjan Glibo antreten wird.

Schon seit längerem war bekannt, dass es beim Südwest-Regionalligisten Eintracht Frankfurt II im Sommer eine Veränderung auf dem Trainerstuhl geben wird. Etwas überraschend hatte U-21-Coach Kristjan Glibo im Februar bekanntgegeben, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Auf der Suche nach einem Nachfolger ließen sich die Verantwortlichen des Bundesligisten um NLZ-Leiter Alexander Richter viel Zeit. Am Monntagnachmittag konnte nun schließlich aber Vollzug gemeldet werden. Dennis Schmitt, bislang Cheftrainer beim West-Regionalligisten SC Paderborn II, wird zum Saisonwechsel die Nachfolge von Glibo antreten. Unterstützt wird er dabei von Co-Trainer Arber Mustafa, der Schmitt bereits in der zurückliegenden Saison in der Regionalliga West assistierte.

Der A-Lizenz-Inhaber assistierte sowohl in der Saison 2019/20 bei Royal Excel Mouscron als auch in der Spielzeit 2021/22 bei VV St. Truiden unter Cheftrainer Bernd Hollerbach in der Jupiler Pro League, der höchsten Spielklasse Belgiens. Anschließend wechselte Schmitt zum SC Paderborn 07 und übernahm zur Saison 2022/23 bei der U 19 das Cheftraineramt. Mit den A-Junioren schloss er die Saison in der Junioren-Bundesliga West mit dem 7. Rang ab und gewann anschließend gegen den FC Schalke 04 den A-Junioren-Westfalenpokal.

Hohes Interesse am Trainerposten

Wie NLZ-Leiter Richter verdeutlicht, habe der Verein in den vergangenen Wochen und Monaten "mit sehr vielen Trainern gesprochen" und es hätte ein außergewöhnlich hohes Interesse an der Position des U-21-Trainers bei der Eintracht gegeben. Aus diesem Grund sei man froh, Schmitt zu einem Wechsel bewegen zu können. "Besonders im U-21-Bereich brauchen wir einen Trainer, dessen oberstes Ziel die Weiterentwicklung unserer Talente ist. In der Ausbildung unserer Spieler sind die Trainer der entscheidende Faktor. Als NLZ ist es unser Primärziel, möglichst viele Talente für den Profibereich auszubilden. Wir sind uns sicher, dass Dennis Schmitt dafür genau der Richtige ist, und sehen unser U-21-Trainerteam für die kommende Zeit sehr gut aufgestellt."

Schmitt selbst kann es kaum erwarten, das neue Kapitel bei der Eintracht aufzuschlagen: "Ich bin ein Kind aus der Region und dementsprechend glücklich, diese Möglichkeit zu erhalten. Wir wollen den Weg ebnen, um junge Talente in den Lizenzspielerbereich zu bringen." Das neue Trainerteam wird erstmals am 13. Juni auf seine Mannschaft treffen, wenn diese mit zwei Tagen Leistungsdiagnostik in die Sommervorbereitung startet. Erstmals auf den Rasen geht es in der neuen Konstellation dann am 17. Juni.