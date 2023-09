Schmitt profitiert vom Verletzungspech: Mit 17 Jahren im Regionalliga-Tor

Die U 23 des FC Bayern München hat aktuell Sorgen auf der Torhüterposition, wodurch der erst 17-jährige Max Schmitt in den Fokus rückt, der bereits gegen Illertissen zwischen den Pfosten stand.

Und plötzlich stand Johannes Schenk den Profis des FC Bayern in einem Pflichtspiel gegenüber. Mit Vielem hatte der 20-jährige Torhüter gerechnet, als er sich im Sommer vom Rekordmeister an Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster ausleihen ließ. Damit allerdings kaum. Denn dass die Münsteraner im Topf zur ersten DFB-Pokalrunde just Schenks eigentlichen Arbeitgeber zugelost bekommen, war schon eher unwahrscheinlich. Und nachdem die Paarung feststand, konnte Schenk nicht davon ausgehen, dort auch zum Einsatz zu kommen.

War doch bislang für ihn kein Vorbeikommen an Münsters erfahrenem Stammkeeper Maximilian Schulze-Niehues (34), der in allen sieben Ligaspielen der Saison zwischen den Pfosten stand. Im Pokal jedoch beorderte Trainer Sascha Hildmann nun Schenk ins Tor, der seinen Job trotz der vier Gegentore beim 0:4 ordentlich erledigte. In München wird man seinen Einsatz zwar einerseits gerne gesehen haben, auf der anderen Seite aber wirft diese Personalie auch Fragen auf.

Denn bei der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters könnten sie Schenk derzeit gut gebrauchen. Dort stand am vergangenen Freitag beim 3:2-Heimerfolg über den FV Illertissen der erst 17-jährige A-Junior Max Schmitt im Tor, der dabei beim Stand von 1:0 sogar einen Strafstoß parieren konnte (23.). Tom Ritzy Hülsmann (19 Jahre, bislang 6 Einsätze in dieser Saison in der Regionalliga Bayern) fällt mit einer Muskelverletzung aus, Benjamin Ballis (18, 3) zog sich kürzlich einen Kreuzbandriss zu, Manuel Kainz (21, 1) saß auf der Bank und Lukas Schneller (21, 0) fehlt ebenfalls verletzt. Im Pokalspiel am Dienstag saß Schmitt auch bei den Profis auf der Bank, wie schon in der Champions League beim 4:3-Erfolg über Manchester United.

Etliche Abgänge im Tor

So scheint sich derzeit zu rächen, dass die Münchner mit Jakob Mayer (21, zum FC Homburg) und Shaoziyang Liu (19, SV Ried, Österreich) zwei weitere Torhüter vor der Saison ausliehen. Alexander Nübel (26) wurde zwar ebenfalls nur ausgeliehen (an den VfB Stuttgart), für die Reserve aber wäre er ohnehin kein Kandidat. Ron-Thorben Hoffmann (24, Eintracht Braunschweig) und Christian Früchtl (23, Austria Wien) waren schon in der Vorsaison abgegeben worden, Michael Wagner (23, derzeit vereinslos) im Jahr zuvor an Türkgücü. Während also Schenk auf weitere Einsätze im Tor Preußen Münsters hofft, wird Trainer Holger Seitz das Startelfmandat für das Tor der Bayern Amateure auch in den kommenden Wochen an den 17-jährigen Max Schmitt vergeben. Es gibt einfachere Aufgaben: Nur Bamberg und Memmingen (je 26) mussten im bisherigen Saisonverlauf der bayerischen Regionalliga mehr Gegentore hinnehmen als der FCB-Nachwuchs (22).