Schmitt hat eine Denkaufgabe

Der SV Meppen ist in Topform und geht entsprechend favorisiert ins Duell mit den Würzburger Kickers. Trainer Rico Schmitt spricht ob der vermeintlich klaren Tabellensituation allerdings eine Warnung aus - und muss umbauen.

Der SV Meppen nistet sich vorne in der Tabelle ein. Relegationsrang drei ist die beste Platzierung seit dem Aufstieg 2017. Das Team hat den Vereinsrekord in der 3. Liga mit vier Siegen in Folge eingestellt und beim 4:0 gegen Viktoria Köln eine neue Qualität gezeigt: "Wir haben mit wenigen Chancen das Maximum rausgeholt", sagte Schmitt.

Ein doppelter Wermutstropfen für den Trainer: Er muss in Würzburg am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Linksverteidiger Max Dombrowka und Mittelfeldspieler Ole Käuper verzichten, die jeweils nach der fünften Gelben Karte gesperrt sind. Schmitt, der betont, dass nicht nur die ersten elf Spieler wichtig seien, sondern der gesamte Kader, ist sicher, dass die Emsländer den Ausfall der Stammkräfte kompensieren können: "Eine Denkaufgabe für die nächsten Tage."

Weiterhin fehlen Thilo Leugers und Keeper Constantin Frommann, die sich beide im Aufbautraining befinden. In Würzburg nicht zur Verfügung stehen außerdem Jonas Fedl (muskuläre Probleme), Yannick Osee (leichte Probleme am Sprunggelenk), Marcus Piossek (Reizung Kniegelenk) und David Blacha (Aufbautraining nach Wadenverletzung).

"Wir dürfen uns vom aktuellen Tabellenplatz nicht täuschen lassen"

Während Meppen nach vier Siegen in Serie Dritter ist, sind die Würzburger Kickers weiterhin Vorletzter, seit dem Trainerwechsel aber im Aufwind: In den letzten vier Spielen blieben die Unterfranken ungeschlagen. "Wir dürfen uns vom aktuellen Tabellenplatz nicht täuschen lassen. Die Qualität der Mannschaft ist enorm. Das hat man an den letzten Ergebnissen deutlich gesehen", sagte Schmitt deshalb vor der Abreise nach Würzburg am Freitagmittag.

Verstecken braucht sich seine Mannschaft, aktuell in Topform, aber nicht: "Natürlich fahren wir mit einem guten Gefühl und großem Selbstbewusstsein nach Würzburg und wollen weiter punkten. Trotz der vielen Ausfälle treten wir mit einer starken Mannschaft an, in der auch die innere Atmosphäre bestens ist", verriet der Coach.