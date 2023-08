Schmidts Zutaten fürs historische Heimspiel

Nach dem ersten Bundesligaspiel überhaupt ist vor dem Heimdebüt im Oberhaus: Auf das 0:2 in Wolfsburg folgt für Neuling Heidenheim am Samstag gegen Hoffenheim (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Chance, bei der Erstligapremiere auf dem Schlossberg direkt zu punkten.

Die Auftaktniederlage beim VfL Wolfsburg ist längst aufgearbeitet, unter dem Strich bleibt auch für Trainer Frank Schmidt folgende Erkenntnis: "Zusammengefasst kann man sagen, dass wir in der ersten Halbzeit Anschauungsmaterial gesammelt haben, wie es nicht gehen soll, und in der zweiten Halbzeit das Potenzial gezeigt haben, das wir eigentlich haben." Auf den frühen 0:2-Rückstand nach gerade einmal 26 Minuten zeigte der 1. FC Heidenheim zwar nach dem Seitenwechsel die richtige Reaktion - am Ende blieb aus FCH-Sicht aber dennoch die Null stehen: sowohl in Sachen Punkte als auch Tore.

Am Samstagnachmittag vor heimischem Publikum soll sich das ändern. "Ähnlich wie wir in Wolfsburg hat Hoffenheim gegen Freiburg (1:2, Anmerkung der Redaktion) auch einiges zugelassen", betonte Schmidt auf der Spieltags-PK am Freitag, "da sehen wir unsere Chance zu Hause, mit mehr Vehemenz Richtung Tor." Gute Gelegenheiten zu treffen, hatte der Bundesliganeuling bereits beim VfL, ließ diese aber aus. "Tim Kleindienst hat es am besten gesagt", erinnerte Schmidt auf der Pressekonferenz an dessen Worte in puncto Unterschied zwischen 1. und 2. Liga: "Wir haben keine großen Fehler gemacht, aber ein paar kleine - und die haben gleich eine Auswirkung gehabt", hatte der Torjäger nach der Niederlage zum Saisonstart bemerkt.

Die bisherige Heimstärke soll zum Trumpf werden

Schmidt selbst hatte in Wolfsburg gemeint: "Jetzt sind wir schlauer." Ein Satz, den er sechs Tage später noch einmal aufgriff: "Wenn man schlauer ist, muss man das auch umsetzen, weil dann ist man besonders schlau." Deswegen, so sein Credo, gelte es, "aus jedem Spiel schnell zu lernen. Wir haben keine Zeit, wir müssen uns schnell anpassen und wollen jetzt einen Schritt weiter sein als letzte Woche." Neben der Euphorie beim Bundesligaaufsteiger, der auch das 0:2 bei den Wölfen nichts anhaben konnte, soll auch die bisherige Heimstärke zum Trumpf werden - allgemein auf die ganze Saison gesehen, vor allem aber zunächst einmal im Heimspiel gegen die TSG.

"Wir wissen noch nicht, ob wir diese Heimstärke in diesem Jahr erneut zeigen können", gab sich Schmidt angesichts der höheren Qualität in der neuen Spielklasse zurückhaltend, um aber zugleich zu betonen: "Dennoch ist es unser Ziel und auch unsere Aufgabe, die Punkte überwiegend zu Hause zu holen. Das war nicht nur im letzten Jahr der Fall", als Heidenheim zu Hause bärenstarke 40 Zähler holte und nur eine Partie auf dem Schlossberg verlor, "sondern auch in den vergangenen Jahren. Da haben wir zu Hause immer deutlich mehr Punkte geholt und waren immer eine der heimstärksten Mannschaften", betonte der 49-Jährige. Sein Ansatz: "Wir werden zu Hause punkten müssen - und idealerweise fangen wir morgen direkt damit an."

Busch fällt verletzt aus, Maloney ist wieder fit

Für dieses Vorhaben steht Schmidt bis auf Rechtsverteidiger Marnon Busch, der sich in Wolfsburg einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel zuzog, und den langzeitverletzten Stürmer Elidon Quenaj (Knieverletzung) der komplette Kader zur Verfügung. Sechser Lennard Maloney, der beim VfL wie Busch ebenfalls wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden musste, ist also wieder einsatzfähig. Gegen einen Gegner, der mit Andrej Kramaric "einen Spieler hat, der immer den Unterscheid ausmachen kann", warnt Schmidt vor dem Angreifer. Genauso wie allgemein vor der Stärke der TSG: "Hoffenheim ist eine Mannschaft, die viel Qualität hat. Das kann ich in dieser Liga aber Woche für Woche wiederholen."

Also will sich der Chefcoach des FCH vor allem auch auf das eigene Spiel konzentrieren: "Wir wollen versuchen, zu Hause emotional zu spielen, mit maximaler Geschwindigkeit in beide Richtungen zum jeweiligen Tor." Und im Idealfall so das historisch erste Bundesliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte direkt mit einem Erfolgserlebnis krönen.